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Отруйна зелень знищує Дніпро, але рибаків це не бентежить (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 16:06
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Зелена рідина накрила всю берегову лінію Русанівського каналу
Сліди від зеленої води видно навіть під мостом Патона / Фото: колаж "Сьогодні"
Сліди від зеленої води видно навіть під мостом Патона / Фото: колаж "Сьогодні"

Українці обговорюють жахливий стан річки Дніпро в Черкасах. Вона стала отруйно-зеленого кольору. Фото собачки, який викупався у воді обговорюють багато користувачів соціальних мереж.

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Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, що відбувається з Дніпром в районі Києва.

Варто зазначити, що не все так жахливо, як в Черкасах, але ділянок з отруйною зеленню предостатньо.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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У зеленій рідині вся берегова лінія Русанівського каналу. У воді плаває пластикове сміття. Втім, це не лякає місцевих рибалок, які сидять з вудками на початку каналу.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

За словами рибалок, зеленої води було ще більше, але вона пішла після того як масово скинули воду з Київського водосховища. Сліди від зеленої води видно навіть під мостом Патона, а в деяких місцях в ній потопає прибережна акваторії. Так що позеленіти можуть і київські собаки, якщо залазити в таку воду.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Спроєктовані у 60-х роках минулого століття очисні споруди більшості водоканалів України не були розраховані на очистку стічних вод від фосфатів, оскільки вони тоді не використовувались в такій кількості. Враховуючи зношеність очисних споруд і застарілість технологій, які використовують українські водоканали, досягти європейських нормативів якості очистки від фосфатів стічних вод буде можливо лише після реконструкції та модернізації очисних споруд", – прокоментували у "Київводоканалі".

Зазначимо, що зелені острівці – це два види водоростей, які традиційно ростуть по сусідству в Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де практично немає течії.

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