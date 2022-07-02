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За парти під сирени. Як у Києві планують розпочати навчальний рік у школах

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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2 липня, 06:33
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Чиновники кажуть, що готові розпочати навчальний рік у режимі офлайн. Наразі перевіряють наявність укриттів у всіх 422 школах Києва – завозять воду та медикаменти

Влада Києва заявила, що місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн. Це означає, що діти можуть сісти за парти. Але багатьох батьків лякає можливість нових ракетних ударів по столиці. Люди відверто бояться опускати своїх дітей до шкіл. Що зараз відбувається у навчальних закладах Києва та чи готові вони до роботи в умовах війни, з'ясовував сайт "Сегодня".

Що кажуть у департаменті освіти?

У департаменті освіти та науки КМДА заявляють, що найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною у підготовці шкіл.

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Насамперед території, що прилягають до навчальних закладів, будуть перевірені фахівцями ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Продовжуються перевірки об'єктів укриття шкіл – там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та всього необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено та буде перевірено укриття у пішій доступності. Перед початком навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями та дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", – зазначила директор департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають можливості повернутися до Києва, навчатимуться дистанційно.

"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими і дати можливість юним українцям продовжити навчання у наших школах та за нашою стандартною програмою", – наголосила Олена Фіданян.

Що кажуть батьки?

У соціальних мережах батьки пишуть, що не відправлятимуть дітей до школи. Усі пам'ятають наслідки ракетного удару по території дитячого садка у Шевченківському районі, який відбувся минулої неділі.

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"Мені страшно відпускати свою дитину до школи. У нас укриття знаходиться у сусідній будівлі, але туди ще треба добігти. Це означає, що цілий день я не зможу нормально працювати, а буду думати, як там мій син – встиг забігти в укриття чи ні", – пише киянка Ольга.

Мешканці столиці говорять про абсурдність планів розпочати навчальний рік у режимі офлайн та наводять свої аргументи.

"Укриття на 2000 учнів плюс учителя? Серйозно? Але припустимо. А скільки часу потрібно, щоб увесь цей натовп спустився в укриття, а потім піднявся? Пару годин? Ну і так, як зазначили вище – коронавірус всі сидять удома, а як ракети – ласкаво просимо до школи", – пише Костянтин.

"Я вчитель у минулому і просто не розумію, як можна взяти на себе таку відповідальність. Ракети, що летять з Білорусі, роблять це дуже швидко. Поки я зберу всіх своїх учнів (теоретично) – ми не встигнемо вийти", – пише Ганна.

У КМДА кажуть, що поки що йдеться лише про підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Остаточне рішення щодо того чи сядуть київські школярі за парти 1 вересня ще не прийнято.

Що перевіряють у школах?

Сайт "Сьогодні" поспілкувався на тему безпеки із заступником голови КМДА Валентином Мондрієвським. Він каже, що безпека учбових закладів міста зараз на першому місці. Чиновники інспектують та інвентаризують усі столичні навчальні заклади. Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

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"Ми готуємо укриття у тих школах, де необхідно організувати навчальний процес. Зараз інспектуємо та інвентаризуємо усі навчальні заклади міста. Думаю, цей процес триватиме до середини липня. І до кінця місяця ми матимемо перелік навчальних закладів, які готові прийняти дітей у своїх стінах, а також знати кількість дітей, яких планує прийняти кожна із перевірених шкіл", – повідомив сайту "Сьогодні" заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Кожен приймає своє рішення

Ми уточнили у заступника голови КМДА, що багатьом батькам страшно віддавати дитину до школи з огляду на можливість нових ракетних ударів з боку окупантів.

"Це всіх лякає, бо – війна. Послухайте, ми ж не можемо ухвалити рішення за батьків. Ми готуємо всі навчальні заклади з максимальним врахуванням усіх норм безпеки, а батьки приймають рішення, які вони приймають. Кожен ухвалює своє рішення", – прокоментував страхи батьків Валентин Мондрієвський.

Скільки шкіл із бомбосховищами?

Ми поцікавилися у заступника голови КМДА про кількість шкіл у Києві, в яких є бомбосховища. Він пояснив, щоб відповісти на це питання, зараз і проводиться інвентаризація.

"Потрібно розуміти, що є різниця між словами бомбосховища та укриття. Бомбосховищ у школах мінімум – там зовсім інші норми. А укриття у навчальних закладах мають бути. І я можу вам сказати, що у більшості навчальних закладів вони є. Зараз ми перевіряємо, у якому вони стані, готуємо їх. Робимо все, щоб вони були відповідно обладнані, забезпечені водою та всіма необхідними наборами для того, щоб перечекати повітряну тривогу", – каже Валентин Мондрієвський.

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