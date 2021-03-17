Русский
$ 27,65
32,96
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

За крок до локдауну: в КМДА розповіли, чого очікувати в Києві

17 березня, 16:44

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Все залежить від епідеміологічної ситуації в місті

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перебуває за крок до локдауну. Ми вирішили дізнатися, що планують в міськдержадміністрації, і поспілкувалися з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником.

Реклама

- Мер зробив серйозну заяву про можливість введення локдауну в Києві. На який період він буде введений? Чи буде зупинена робота транспорту?

- Все залежить від того, якою буде епідеміологічна ситуація в місті. На цей момент вона дуже складна. Щодня у нас більше сотні госпіталізованих хворих. І більше тисячі нових випадків захворювання. Такі темпи поширення інфекції ні до чого доброго не приведуть...

Ми вже звернулися в Кабмін – там приймається рішення стосовно зон карантину по територіях регіонів. Потрібно прийняти зважене рішення. І не погіршувати ситуацію. Наприклад, на завтра в Києві заплановано футбольний матч, на який з'їдуться купа вболівальників з усієї країни! Я вважаю, що за такої складної ситуації – це абсолютно неправильно.

- Якщо локдаун буде введено, то на який строк – тиждень чи два?

Реклама

- Це все обговорюється. Є різні варіанти. Але все, повторюся, залежить від епідеміологічної ситуації в місті. І рішення про терміни залежить безпосередньо від цього. Адже питання не в тижні або двох.

Читайте також: Реанімації перевантажені. Чи загрожує Києву жорсткий локдаун

В тренді
Купити "мотлох на колесах" разом з маршрутом: у Києві будь-хто може стати перевізником

Питання в тому, якщо і закривати місто, то необхідно, щоб це принесло позитивний результат. В даному випадку повинен розірватися ланцюжок поширення інфекції, а також розвантажитися медична система. Просто закритися, аби закритися, – це неправильно.

- Символічно, що рівно рік тому в Києві почався жорсткий карантин – за рішенням Кабміну зупинили роботу столичного метрополітену. Люди почали масово скуповувати гречку і туалетний папір. Чи не повториться паніка зараз?

- Я думаю, що паніка не повториться. Ми всі вже звикли жити в умовах пандемії. З одного боку, ми боїмося паніки, а з іншого – ходимо на футбол, їздимо на відпочинок, стоїмо всі разом на підйомнику... не носимо маски в приміщенні, хоча це елементарні правила захисту від інфекції.

Реклама

Але в той же час боїмося локдауну, щоб не дай Бог його не було введено. Так не буває, на жаль. У Києві зараз заповнені лікарні, на Закарпатті – просто біда. Поки конкретних дат локдауну у нас немає, але ми точно будемо про це говорити після прийняття остаточного рішення. Однозначно, це не буде з сьогодні на завтра. Але впевнений, рішення прийматиметься найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві може знову початися локдаун.

Тим часом у Львові з 19 березня вже вводять посилений карантин. Локдаун діятиме дев'ять днів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ карантин коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов
Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів СтепановУкраїна
Київ накрив березневий снігопад (фото)
Київ накрив березневий снігопад (фото)Інші новини
Турнікетні муки в метро Києва: чим незадоволені пасажири (фото, відео)
Турнікетні муки в метро Києва: чим незадоволені пасажири (фото, відео)Інші новини
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)Інші новини
У Києві перенесли шкільні канікули: діти почнуть відпочивати раніше
У Києві перенесли шкільні канікули: діти почнуть відпочивати ранішеІнші новини
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти