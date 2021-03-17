За крок до локдауну: в КМДА розповіли, чого очікувати в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перебуває за крок до локдауну. Ми вирішили дізнатися, що планують в міськдержадміністрації, і поспілкувалися з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником.

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- Мер зробив серйозну заяву про можливість введення локдауну в Києві. На який період він буде введений? Чи буде зупинена робота транспорту?

- Все залежить від того, якою буде епідеміологічна ситуація в місті. На цей момент вона дуже складна. Щодня у нас більше сотні госпіталізованих хворих. І більше тисячі нових випадків захворювання. Такі темпи поширення інфекції ні до чого доброго не приведуть...

Ми вже звернулися в Кабмін – там приймається рішення стосовно зон карантину по територіях регіонів. Потрібно прийняти зважене рішення. І не погіршувати ситуацію. Наприклад, на завтра в Києві заплановано футбольний матч, на який з'їдуться купа вболівальників з усієї країни! Я вважаю, що за такої складної ситуації – це абсолютно неправильно.

- Якщо локдаун буде введено, то на який строк – тиждень чи два?

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- Це все обговорюється. Є різні варіанти. Але все, повторюся, залежить від епідеміологічної ситуації в місті. І рішення про терміни залежить безпосередньо від цього. Адже питання не в тижні або двох.

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Питання в тому, якщо і закривати місто, то необхідно, щоб це принесло позитивний результат. В даному випадку повинен розірватися ланцюжок поширення інфекції, а також розвантажитися медична система. Просто закритися, аби закритися, – це неправильно.

- Символічно, що рівно рік тому в Києві почався жорсткий карантин – за рішенням Кабміну зупинили роботу столичного метрополітену. Люди почали масово скуповувати гречку і туалетний папір. Чи не повториться паніка зараз?

- Я думаю, що паніка не повториться. Ми всі вже звикли жити в умовах пандемії. З одного боку, ми боїмося паніки, а з іншого – ходимо на футбол, їздимо на відпочинок, стоїмо всі разом на підйомнику... не носимо маски в приміщенні, хоча це елементарні правила захисту від інфекції.

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Але в той же час боїмося локдауну, щоб не дай Бог його не було введено. Так не буває, на жаль. У Києві зараз заповнені лікарні, на Закарпатті – просто біда. Поки конкретних дат локдауну у нас немає, але ми точно будемо про це говорити після прийняття остаточного рішення. Однозначно, це не буде з сьогодні на завтра. Але впевнений, рішення прийматиметься найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві може знову початися локдаун.

Тим часом у Львові з 19 березня вже вводять посилений карантин. Локдаун діятиме дев'ять днів.

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