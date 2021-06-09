За три ночі кошмару: під університетом Шевченка пройшла акція із-за нікотинової вечірки (фото, відео)

Акція біля Червоного корпусу університету ім. Шевченко. Фото: "Сегодня"

Біля Червоного корпусу Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко сьогодні пройшла акція "Директора Ботсаду ім. Фоміна – до відповідальності за три ночі кошмару". Мітинг пройшов у зв'язку з незаконним проведенням на території об'єкта природно-заповідного фонду нікотинової вечірки "Космічні ночі платинум".

Кияни скаржилися на дим і гучну музику

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Як стверджують учасники акції, даний захід привів до тотального задимлення ботсаду і прилеглих кварталів задушливим димом, приголомшуючої музики і нанесення шкоди птахам та іншим тваринам, які живуть в ботсаду.

За словами голови громадської організації "Барви життя" Лідії Гончаренко, це була зустріч вейперов. А організатори сказали, що їм дали дозвіл в університеті Шевченка.

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"До мене звернулися жителі Саксаганського, бо відчули сильне задимлення і було чутно сильні музичні децибели. Я побачила, що це з ботсаду Фоміна. Я піднялася і побачила, що дуже багато людей – десь 500, а то і 1000 стоять у черзі , щоб зайти в наукову частину. Хочу сказати, що туди просто так не зайти, вас туди не пропустять. Але люди стояли", – говорить Гончаренко. .

Що кажуть в університеті Шевченка

Керівництво університету заявляє, що не знали про те, що на вечірці буде нікотин чи алкоголь, а також гучна музика.

"Ми отримували відповідне прохання від організаторів про проведення кінопоказу, який має освітні цілі і невелику виставку. Про якісь вечірки або алкоголь на території ботсаду, тим більше в науковій частині не шла мова. Адже ботсад має і відкриту територію, де люди ходять і можна проводити різного роду заходи. Тим більше документ був на інші дати і з керівництвом не погодили перенос цих дат. Нас не попереджали про задимлення", – говорить проректор університету Шевченка Інна Степанець.

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