"Заберіть лисенят!" Київський зоопарк атакують "рятувальники тварин": що відбувається (фото)

В абсолютній більшості випадків люди не рятують, а просто крадуть тварин з природи – кажуть фахівці

Лисята, которых нашли в лесу. Фото: Киевзоо

Київський зоопарк атакують "любителі" природи, які підбирають в лісах тварин і намагаються прилаштувати їх в зоопарку. У свою чергу керівництво зоопарку відмовляє таким "любителям природи", аргументуючи це тим, що такими діями люди травмують тварин і роблять їм більше шкоди ніж користі. Сайт "Сьогодні" розбирався, у чому проблема.

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Початок літа – сезон розмноження у багатьох видів диких тварин. Люди зустрічають пташенят, оленят, лисенят, зайчат, коли гуляють на природі. І часто, зустрівши самотнього дикого малюка, вирішують, що він потребує порятунку.

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На жаль, в абсолютній більшості випадків люди не рятують, а просто крадуть тварин з природи. Адже матері не сидять постійно поруч. Вони залишають малюків на час і періодично повертаються годувати.

Фото: Кіевзоо

Тортури любов'ю

За словами Кирила Трантіна, гендиректора Київського зоопарку, після кожних вихідних зоопарк буквально атакують люди, які підібрали в лісі їжачка, білочку, лисичку або зайчика. Люди, вдосталь награвшись тваринам, намагаються здати його в зоопарк або в притулок.

"Після кожних вихідних у нас червоний телефон від прохань: "Заберіть їжачка!","Заберіть лисенят!". Або "Ми тут маленьку косулю в лісі підібрали, можемо вам віддати". Запитуємо, як тварина до вас потрапило? А від відповіді волосся стає дибки! Мовляв, ми її знайшли покинутою в лісі! На жаль, люди абсолютно не розуміють, що ліс – це місце, де мешкає тварина. Вона там не загубилася! Це її будинок!", – пояснює сайту "Сьогодні" Кирило Трантін.

Фото: Кіевзоо

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За його словами, мати могла залишити тварину в траві і піти на полювання.

"І тут з'являються жалісливі товариші і забирають з собою малюка. По-перше – це колосальний стрес для самої тварини, а по-друге, для його мами, яка повернеться на місце, а малюка вже немає. Вона ж не зможе наздогнати людей і сказати їм, що це мій синок або дочка. Від стресу вона може не прийняти назад свого малюка, який побував на руках у людини", – додає Трантін.

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Фото: Кіевзоо

Але найстрашніше, що 50% "врятованих" тварин вмирає у людей вдома просто від отриманого стресу. А тих, хто вижив, люди несуть до притулків або в зоопарк. Але виходити таких тварин дуже важко.

"Ми категорично відмовляємося брати до себе таких тварин – виходити їх просто нереально. Ми закликаємо людей не підбирати в лісі тварин. Їх не потрібно звідти вивозити. Велика частина підібраних малюків просто вмирає після того, як з ними погралися люди день-два. Це і черепашки, їжачки, зайчата, лисенята і навіть вовченята ... Люди повинні розуміти – підібравши тварина в лісі, вони не рятують його, а навпаки – калічать. Це – не любов до тварин, а кара любов'ю", – зазначає Кирило Трантін.

Що кажуть в притулках

Експерти радять: якщо ви побачили в лісі зайченя або маленьку косулю – тихо залиште ділянку. Це буде найкраща допомога для тварини.

"Коли ви забираєте малюка – мати, не знаходячи його, відчуває сильний стрес. Оленята і зайчата виявляються в руках людей. Ті забирають їх додому – стосуються, годують неприйнятною їжею на свій розсуд, піддають величезній кількості небезпек, про які навіть не здогадуються – від інфекцій, що передаються від домашніх тварин, до травм через перебування у ворожому середовищі", – розповідає сайту "Сьогодні" Марина Шквиря, координатор проектів фонду "Збережи дикість".

Фото: Кіевзоо

Вона додає, що навіть якщо тварину потім передати фахівцям, часто буває вже пізно. Зайченята з рахітом, лисенята з інфекціями, оленята з зупинкою кишечника – ось з чим стикаються зоопарки та реабілітаційні центри, в які передають "врятованих" малюків. Більшість з них не виживає. Вижити вкрай складно, дорого і ризиковано повертати в природу.

Допомога потрібна в рідкісних випадках

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Дитинчата диких тварин не потребують допомоги від людей, вони цілі і здорові. Їм потрібен спокій і відсутність уваги людей до їхнього особистого життя. Непрохане "порятунок" ставить на майбутньому тваринни хрест. Навіть якщо дитинча, вирощений людьми, виживе, то випускати його назад в природу не можна, він просто там загине.

"Мій особистий досвід вигодовування дитинчат різних диких тварин, яких люди підібрали і потім, не знаючи, що з ними робити, віддали мені, свідчить, що в допомоги потребувало тільки невелика кількість молодняка: ті, які мали ушкодження крил, кінцівок або були відібрані у котів і собак, мали відкриті рани", – розповідає Сергій Григор'єв, ведущий біолог Національного парку Межигір'я.

Фото: Кіевзоо

Як на заході

У Європі та США ситуація з вилученням диких тварин з природного середовища наступна:

це можливо (за винятком територій з особливим заповідним статусом) тільки з метою надання допомоги травмованому тварині;

відразу після вилучення потрібно негайно повідомити місцевий департамент, службу, що відповідають за тваринний світ в регіоні (штаті, краї);

в окремих випадках можна звертатися в добровільні служби. Наприклад, Біличі гаряча лінія в Німеччині, а вони вже повідомляють влади;

обов'язково здійснюється політика освіти щодо поводження з дикими тваринами – людям роз'яснюють, що не можна чіпати молодняк і повертати інвазійні види, навіть якщо їх вилучили з природи, наприклад, це стосується єнотів.

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