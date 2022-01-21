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Забув про COVID-19? Захворілого Кличка помітили у ресторані без маски – відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 13:19
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Також мер столиці заявив, що склав тест і "сподівається на позитивний результат". Ймовірно, він мав на увазі негативний результат
Хворий на COVID-19 Віталій Кличко вийшов у люди і сидів у ресторані без маски. Фото: колаж "Сьогодні"
Хворий на COVID-19 Віталій Кличко вийшов у люди і сидів у ресторані без маски. Фото: колаж "Сьогодні"

Мера Києва Віталія Кличка, який днями повторно захворів на COVID-19, помітили в одному із столичних ресторанів. Міський голова був без маски, коли їв, та його обслуговував офіціант також без засобу захисту.

Про це повідомляє "Страна.ua".

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Знехтував правилами?

17 січня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що захворів на коронавірус і змушений піти на самоізоляцію.

У п'ятницю вранці, 21 січня, мера з охороною помітили у столичному ресторані "Авалон", який знаходиться поряд із квартирою Кличка.

За інформацією журналістів, мер Києва був у масці, але потім зняв її, щоб поїсти. При цьому Кличко обслуговував офіціант без захисту, а за сусіднім столом снідали інші відвідувачі.

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Після сніданку міський голова вирушив додому з охороною пішки.

Що каже сам Кличко?

На запитання журналістів, чому мер, хворіючи на COVID-19, ходить у громадські місця, Кличко заявив, що йде не з ресторану, а з лікарні.

Також він додав, що вже склав тест на коронавірус і "сподівається на позитивний результат". Ймовірно, Кличко мав на увазі негативний результат.

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Перше зараження коронавірусом Кличка

24 жовтня 2020 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, у зв'язку з чим змушений піти на самоізоляцію. Тоді міський голова казав, що намагався берегтися, проте робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, зокрема спілкування з людьми та перевірку лікарень.

Мер Києва тоді почував себе добре, але все ж таки працював з дому.

Повторне зараження COVID-19

17 січня Віталій Кличко одержав позитивний результат тесту COVID-19. До речі, мер столиці захворів на вірус вдруге.

"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладне перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся і працюю з дому. Будь ласка, бережіть себе! Тому що вірус – агресивний і поширюється швидко. Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця!" – написав Кличко.

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