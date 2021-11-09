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Затримання керівника в'язниці "Ізоляція" у Києві: з'явилися перші подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 12:47
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Денису Куліковському обиратимуть запобіжний захід
Чоловіка затримали сьогодні / Колаж "Сьогодні"
Чоловіка затримали сьогодні / Колаж "Сьогодні"

СБУ затримала у Києві колишнього бойовикатерористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського у рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє СБУ.

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Подробиці

Чоловіка доставлять до суду для обрання запобіжного заходу, а також для отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

Зловмисника затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 149 (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Хто такий Денис Куліковський

"Палич" – головний кат в'язниці "Ізоляція" у Донецьку – запам'ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю.

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Гвалтував, принижував, бив і жорстоко катував ув'язнених. Наразі зібрано вже чимало свідчень звільнених із цієї в'язниці "міністерства держбезпеки ДНР", пише Радіо Свобода.

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