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Забруднення повітря в Києві сьогодні зашкалює: що кажуть екологи

15 березня, 18:48

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Столичне повітря не в нормі і киянам краще не відкривати кватирки

У Києві 15 березня показники забруднення повітря перевищують безпечні норми.

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Про це повідомляє онлайн-сервіс моніторингу якості повітря SaveEcoBot.

У більшості районів рівень забруднення навіть досягає позначки в 152-169, тобто перевищує норму майже в три рази.

Датчики забруднення повітря фіксують високий рівень забруднення повітря в столиці – "шкідливий" і "шкідливий для чутливих груп".

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Екологи кажуть, що основна причина поганого стану повітря в столиці – це засилля транспорту. На їхню думку, стан повітря в Києві погіршується при тумані і безвітряній погоді.

"Зараз стоїть безвітряна погода і концентрація шкідливих речовин в повітрі збільшується. Брудне повітря майже завжди уздовж великих магістралей, де виникають затори з автотранспорту, наприклад, на проспектах Оболонському, Лобановського, Бажана, Деміївській і Дарницькій площі, вулиці Олени Теліги", – розповідає сайту "Сегодня" Олександр Соколенко, еколог.

Він додає, що забруднюють повітря в столиці і деякі промислові підприємства.

"У зимовий період шкідливих речовин в повітря "додають" мешканці приватного сектору, які користуються котлами на твердому паливі. Заради обігріву будинку використовують брикети, вугілля, дерево. Як результат, в атмосфері накопичується величезна кількість шкідливих речовин, якими ми потім дихаємо і відчуваємо у вигляді гару. Найгірше, коли над містом утворюється туман і безвітряна погода – це вже провісники погіршення якості повітря в місті", – додає Олександр Соколенко.

За словами еколога, ситуація покращиться, коли зміниться погода і стане вітряно, тоді всі ці шкідливі речовини не будуть висіти над містом.

Раніше ми писали, що в столиці в лютому був зафіксований рекордно високий рівень забруднення повітря. Так, 15 лютого Київ знаходився на 6-му місці в світовому рейтингу найбрудніших міст. Рівень забруднення повітря в місті описувався як небезпечний для здоров'я. Що тоді говорили екологи.

Також стало відомо, що київський ентузіаст зміг порахувати, скільки автомобілів одночасно знаходиться на вулицях столиці.

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транспорт Київ погода туман екологи повітря туман в Києві грязный воздух

Джерело: Сьогодні

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