Захоплені пляжі. Хто під Києвом забудував прибережну зону

Людей на пляж мають пускати абсолютно безкоштовно, але охорона, порушуючи закон, не дає пройти до води

Щороку в Україні все менше місць, де можна без перешкод, спокійно дійти до води. Людей до води не пускають безкоштовно, нехтуючи законом. Кореспондент "Сьогодні" Алла Чиж влаштувала пляжну ревізію, аби знати, де до води цьогоріч доступу вже немає.

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Захоплені береги річки Козинка під Києвом. Будь-яке будівництво на прибережно-захисних смугах – заборонене, а люди повинні мати безперешкодний доступ до водойм. Але це ж лише на папері.

Дніпро та його протоки, Київське море, озера – усюди спостерігаємо однакову картину. За високими парканами маєтки з індивідуальними виходами до води і причалами для яхт. Ці місця облюбували колишні або теперішні чиновники, прокурори, судді, депутати.

Прибережною захисною смугою вважається зона вздовж річок, морів, навколо озер і водосховищ завширшки 25 метрів для малих водойм, 50 метрів – для середніх і 100 метрів – для великих. І зводити на ній приватні будинки неможна.

"У нас знаходять такі лазівки в законодавстві – виконавчі органи там, де по закону треба було встановлювати 50 або 100 метрів захисної смуги, зменшують до 25, називаючи середню річку малою. І надають дозвіл на будування", – розповідає юрист Арсен.

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Але береги у людей забирають не лише під котеджі та вілли. Ще одна напасть – приватні платні пляжі.

Блакитне озеро знаходиться в 20 км від столиці. Колись люди приїздили сюди задля дикого відпочинку. Однак, чи можна нині відвідати розкішні піщані пляжі безкоштовно.

Два клаптики вздовж узбережжя – це безплатні громадські пляжі. Місцина захаращена. Заїзд на необлаштований майданчик машиною коштує 50 грн. З інфраструктури – іржаві альтанки по 200 гривень. Шлях до решти території боронять високі бетонні паркани. На вході розцінки: 200 грн – у будень, 250 – у вихідний. На наступному пляжі прайс вдвічі вищий: 400 і 500 грн за людину.

Людей на пляж мають пускати абсолютно безкоштовно, і адміністрація це знає. На камеру кажуть, що із власним рушником людину залюбки пропустять, а платити треба лише за додаткові послуги. Втім, без камер – охорона людей на територію не пускає.

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І такі платні зони відпочинку займають левову частку вільного узбережжя. Відпочивальники, авжеж, обурюються.

"Коли люди хочуть відпочити, їм дуже важко до озера якось пройти. Нема варіантів, як підступитися до води, все забудовано", – скаржаться люди.

Київ. Родина Наталії володіє дачним будиночком на березі Дніпра. Кілька тижнів тому сусід перекрив доступ на пляж здоровезним бетонним муром. Місцеві планують пробити паркан і зробити хвіртку. Хто скинеться, зможе відвідувати пляж, хто ні – шукатиме вільні береги деінде. Мешканці села Петропавлівська Борщагівка такому абсурду не дивуються. Біля їхнього озера забудовник вирішив звести багатоповерхівку. На небезпечному схилі, всупереч закону, зовсім поряд із водою.

"Якщо почнеться тут якесь будівництво наші будинки просто рухнуть", – впевнені люди.

Одночасно, кажуть мешканці, місцева рада розглядає відведення частини берега приватній особі для начебто особистого селянського господарства. Запевняють, ці факти взаємопов'язані.

"Забудовник хоче встановити прибудинкову територію, паркування побудувати, тому що в нього мало місця на території викуплених ділянок. Люди не зможуть потрапляти на територію озера", – впевнена місцева жителька Олена Десятка.

Люди звернулися до сільської ОТГ, аби надала межі водоохоронних зон. А там відповіли, що не мають такої інформації. На сесію, де ухвалювали рішення, представників громади теж не пустили – послалися на карантин.

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Які справи з пляжними зонами в Одесі, дивіться у сюжеті: