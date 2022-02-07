"Замовлена атака". У КНУ відповіли на скандал довкола ректора

В університеті чули про опубліковані файли, але не вірять у їхню справжність – ми запитали, що думають про скандал у КНУ

У КНУ відреагували на скандал із бугровим / Фото: Колаж: Сьогодні

У КНУ ім. Т. Шевченка заявили, що опубліковані нібито листування ректора університету Володимира Бугрова – фейк. Аноніми розпочали інформаційну атаку, щоб нашкодити іміджу університету.

Про це сайту "Сегодня" заявили у приймальні ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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У приймальні повідомили, що пана Бугрова наразі немає на місці.

"Володимира Анатолійовича наразі немає на місці. Він не на лікарняному – повернеться за 1-1,5 години, виїхав у справах із будівлі університету. Сьогодні у нас розпочнеться засідання вченої ради, поки я вам не можу сказати, коли воно почнеться та завершиться", – повідомили сайту "Сегодня" в університеті.

Там доповнюють, що чули про скандал навколо імені ректора, але рекомендують звернутися за роз'ясненнями до пресцентру університету.

"Все, що тепер пишуть у соціальних мережах та ЗМІ – це замовна інформаційна атака, яка спрямована на те, щоб зіпсувати репутацію ректора та разом із цим нашкодити іміджу університету. Все це дуже підозріле і схоже на чиєсь замовлення. Ректор на роботі незабаром розпочнеться вчена рада", – додали у пресслужбі КНУ.

Коротко про скандал

Наприкінці січня у Мережі розповсюдили файли з нібито листуванням ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями університету. Там видно, що ректор нібито розмовляє із дівчатами про секс і навіть надсилає їм інтимні фото.

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У Facebook Бугров розповідав, що файли у Мережі – це брудна інформаційна кампанія проти нього. Начебто таким чином недоброзичливці хочуть змусити Бугрова залишити посаду ректора.