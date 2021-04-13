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Закриють утеплювачем? У Києві може зникнути ще одна мозаїка (фото)

13 квітня, 15:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На стіні будівлі зображений піонер і вчителька біля дерева, а також шкільне приладдя

Кияни обговорюють долю мозаїки часів соціалістичного модернізму, яка прикрашає будівлю гімназії № 136 на вулиці Ентузіастів. Люди переживають, що через утеплення будівлі мозаїку знищать. Чи так це, сайт "Сьогодні" дізнавався в гімназії.

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На стіні зображений піонер і вчителька біля дерева, а також шкільне приладдя.

"Нині здійснюється утеплення будівлі гімназії, але воно не стосується частини стіни с мозаїкою. Ми поки не плануємо закривати мозаїку", – повідомили сайту "Сьогодні" в гімназії.

Там наголошують, що долю мозаїки ще будуть вирішувати – питання залишається відкритим.

Раніше ми писали, що в Києві спалахнув скандал через знищення мозаїки на Печерську.

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Нагадаємо, Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови скандального будинку на Подолі, на вулиці Нижній Вал, 27-29, який кияни вже давно прозвали "подільським монстром".

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Київ гімназія мозаїка утеплитель

Джерело: Сьогодні

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