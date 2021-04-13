Закриють утеплювачем? У Києві може зникнути ще одна мозаїка (фото)

Кияни обговорюють долю мозаїки часів соціалістичного модернізму, яка прикрашає будівлю гімназії № 136 на вулиці Ентузіастів. Люди переживають, що через утеплення будівлі мозаїку знищать. Чи так це, сайт "Сьогодні" дізнавався в гімназії.
На стіні зображений піонер і вчителька біля дерева, а також шкільне приладдя.
"Нині здійснюється утеплення будівлі гімназії, але воно не стосується частини стіни с мозаїкою. Ми поки не плануємо закривати мозаїку", – повідомили сайту "Сьогодні" в гімназії.
Там наголошують, що долю мозаїки ще будуть вирішувати – питання залишається відкритим.
Раніше ми писали, що в Києві спалахнув скандал через знищення мозаїки на Печерську.
Нагадаємо, Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови скандального будинку на Подолі, на вулиці Нижній Вал, 27-29, який кияни вже давно прозвали "подільським монстром".
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