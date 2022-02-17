Зачиняйте вікна! У Києві різко погіршиться погода

У місті буде мокро та вітряно, проте температура сильно не впаде

Сьогодні столицю накриє сильний вітер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 18 лютого очікується сильний вітер. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Синоптики передають рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна щільно зачинити;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч з нею автотранспорт.

Очікується потепління

Температура повітря буде високою. Навіть уночі вона перевищуватиме 0 градусів, очікується +1+4 градуси.

А вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів.



У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси.

Реклама

Читайте також: