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Зачиняйте вікна! У Києві різко погіршиться погода

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 16:20
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У місті буде мокро та вітряно, проте температура сильно не впаде
Сьогодні столицю накриє сильний вітер
Сьогодні столицю накриє сильний вітер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 18 лютого очікується сильний вітер. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Синоптики передають рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна щільно зачинити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч з нею автотранспорт.

Очікується потепління

Температура повітря буде високою. Навіть уночі вона перевищуватиме 0 градусів, очікується +1+4 градуси.

А вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів.

У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси.

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