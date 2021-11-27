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Замахнулись на груди. Чи реально зробити з Батьківщини-матері архангела Михайла

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
27 листопада, 06:30
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Що думають із цього приводу у КМДА та онук автора монументу
Такий проект може коштувати близько мільярда гривень.
Такий проект може коштувати близько мільярда гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці столиці обговорюють петицію, опубліковану на сайті Київради, в якій киянин Олександр Артемов пропонує переробити статую Батьківщини-матері на статую Архангела Михайла, покровителя Києва.

Оскільки статуя Батьківщини-матері досить таки мужоподібна, то автор петиції пропонує прибрати зі статуї груди, замінити радянський греб на герб Києва, а також приробити до статуї крила, що рухаються, щоб вони ворушилися під впливом вітру.

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Поки що за таку ініціативу на сайті Київради за два дні проголосувало лише 12 людей. Щоб петицію взяла до розгляду міська влада, необхідно за 58 днів зібрати 6000 тисяч голосів.

Що думають у мерії

Ми поцікавилися у Київраді, чи розглядатимуть цю петицію, якщо вона якимось дивом набере необхідну кількість голосів.

"Відповідно до порядку розгляду петицій, якщо вона набере достатню кількість голосів, то обов'язково буде розглянута", – повідомив сайту "Сьогодні" заступник голови КМДА, депутат Київради Володимир Прокопів.

Він вважає, що з цієї теми потрібно дати відповіді на два основні питання. Перше, наскільки це можна зробити технічно. Друге – це вартість роботи та чи доречні такі витрати в умовах пандемії.

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"Я думаю, що тут йтиметься або про десятки, або про сотні мільйонів гривень. Суми швидше за все будуть позамежні. Якщо ми отримаємо відповіді на ці два важливі питання, тоді можна буде обговорювати доречність такої ситуації монумента", – повідомив сайту "Сьогодні" Володимир Прокопів.

За словами заступника голови КМДА, столиці не завадять навіть два такі пам'ятники.

"Якщо, наприклад, з'явився б меценат, який сказав, що хоче переробити Батьківщину-мати в Архістратига Михайла, і готовий витратити на це свої кошти, то, напевно, я б його переконував, щоби залишити старе і побудувати зовсім нове. Тобто, поставити ще одну таку саму за висотою статую, тільки Архангелу Михайлу. Чому ні?", – пояснює Володимир Прокопів.

Небезпека обвалення скульптури

Нагадаємо, що автор скульптури Батьківщина-мати, Василь Захарович Бородай, помер у 2010 році, не доживши до ухвалення Верховною Радою Закону про декомунізацію, який набув чинності у травні 2016 року.
Його онук, скульптор Василь Бородай, вважає, що ідея із перетворенням статуї на архангела повністю абсурдна.

"Це просто якісь дурниці. У США колись перемогла петиція про будівництво Зірки смерті із "Зоряних війн". Народ дуже швидко зібрав підписи. Але їм сказали – грошей немає, вибачте. А у випадку з Батьківщиною-матір'ю, можу сказати, що захист авторських прав ще ніхто не скасовував. А вони діють 70 років після смерті автора. Тому обговорювати можна все що завгодно, але користі від цього ніякого", – розповів сайту "Сьогодні" онук автора монумента, скульптор Василь Бородай.

Він каже, що технічно можна переробити все, навіть Батьківщину-мати, але втручатися у структуру скульптури небезпечно. В Україні фахівців із металоконструкцій такого класу просто немає. А сучасна якість нових металоконструкцій краще не стає, їх усіма способами намагаються здешевити.

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"Тому боюся, що це загрожує руйнуванням всього комплексу Батьківщини-мати", – додає скульптор.

Чи є зайвий мільярд?

Василь Бородай також приблизно оцінив можливу вартість переробки монумента. За його словами, вона виллється у кругленьку суму.

"Якщо говорити про вартість таких робіт, то це коштуватиме приблизно 50% вартості скульптури, коли її створювали. Я думаю, що в мільярд гривень ініціатори не вкладуться. Один паперовий проєкт переробки обійдеться в кругленьку суму", – каже Василь Бородай.

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