Заборонили справляти нужду: в Києві з'явилися знаки-попередження з погрозами

Жителям Києва заборонили справляти малу нужду на Троєщині. Сьогодні, 20 вересня, там з'явилися таблички із загрозливими малюнками.
Фото опублікував Київ Зараз в Telegram.
Напевно знак з'явився в одному з найбільш відвідуваних місць, людям просто набридло терпіти таке неподобство.
"Дуже зрозумілий знак з'явився на Троєщині", – пишуть в Мережі.
Внизу на червоному тлі розташована картинка, на якій зображені ножиці. Швидше за все, це натяк на "розправу" з тим, хто не послухається.
У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" сайту "Сьогодні" повідомили, що таблички не їхні. Мабуть, незвичайні покажчики встановили власники даної території на Троєщині, яких дістало, що їх територію перетворюють в громадський туалет.
Що кажуть в Мережі
Деякі користувачі інтернету підтримують таку ініціативу, а інші – обурилися.
"Якби були туалети, як раніше, то і не ходили б в кущі", – пише Ірина Вакуленко.
Городяни пишуть, що навіть в центрі міста доводиться іноді бачити, як люди "бігають по нужді в кущі".
"Дійсно, для будь-яких собак можна вивести під дерево посс*ть, а людина повинна або під себе або, бл*ть, зайнятися пошуком туалету", – написав Едвард Бєлкін.
Як визначили по фото, швидше за все, таблички розташовані на вулиці Миколи Закревського.
"Краще б вказали напрямок на туалет... Хворе місце всіх українських міст – громадські туалети...", – каже користувач Дмитро.
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