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Заборонили справляти нужду: в Києві з'явилися знаки-попередження з погрозами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 20:47
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Табличка з забороною з'явилися на Троєщині – очевидці виклали фото в Мережі
У Деснянському районі столиці з'явилися цікаві знаки
У Деснянському районі столиці з'явилися цікаві знаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Києва заборонили справляти малу нужду на Троєщині. Сьогодні, 20 вересня, там з'явилися таблички із загрозливими малюнками.

Фото опублікував Київ Зараз в Telegram.

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Напевно знак з'явився в одному з найбільш відвідуваних місць, людям просто набридло терпіти таке неподобство.

"Дуже зрозумілий знак з'явився на Троєщині", – пишуть в Мережі.

Внизу на червоному тлі розташована картинка, на якій зображені ножиці. Швидше за все, це натяк на "розправу" з тим, хто не послухається.

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На табличці зображений чоловік, який справляє нужду
На табличці зображений чоловік, який справляє нужду / Фото: Киев Сейчас

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" сайту "Сьогодні" повідомили, що таблички не їхні. Мабуть, незвичайні покажчики встановили власники даної території на Троєщині, яких дістало, що їх територію перетворюють в громадський туалет.

Що кажуть в Мережі

Деякі користувачі інтернету підтримують таку ініціативу, а інші – обурилися.

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"Якби були туалети, як раніше, то і не ходили б в кущі", – пише Ірина Вакуленко.

Городяни пишуть, що навіть в центрі міста доводиться іноді бачити, як люди "бігають по нужді в кущі".

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"Дійсно, для будь-яких собак можна вивести під дерево посс*ть, а людина повинна або під себе або, бл*ть, зайнятися пошуком туалету", – написав Едвард Бєлкін.

Як визначили по фото, швидше за все, таблички розташовані на вулиці Миколи Закревського.

"Краще б вказали напрямок на туалет... Хворе місце всіх українських міст – громадські туалети...", – каже користувач Дмитро.

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