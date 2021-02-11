Заробив мільйони доларів: колишній ректор допомагав "здавати" іспити студентам-медикам (фото)

Правоохоронці викрили шахрайську схему, яку в Київській області організував колишній ректор одного з медичних вузів, "допомагаючи студентам скласти іспит" КРОК ".

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Студенти-медики, які мали бажання успішно скласти один із іспитів "КРОК" зверталися із відповідним проханням до організатора шахрайської схеми, який розповідав, що займає адміністративні посади у ВНЗ і володіє широким колом знайомств із посадовими особами МОЗ України та ДО "Центр тестування", – йдеться в повідомленні.

За плату від 3 тисяч доларів він продавав успішну здачу іспиту та отримання сертифіката. Отримавши "заявку клієнта", організатор через свої особисті контакти із викладачами та студентами, котрі успішно навчалися чи навчаються у навчальних закладах медичного спрямування, пропонував їм за 500 доларів США скласти іспит замість клієнта.Організатор шахрайської схеми разом з двома співучасниками отримували оригінали паспортів "клієнтів", вносили до них зміни: переклеювали в паспорти фотокартки осіб, які складали іспит замість них.

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"Виявлено понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне складання іспитів за вказаною шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів", – йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання шахраїв та місцями проведення іспитів, правоохоронці виявили та вилучили екзаменаційні роботи підставних "студентів", документацію щодо проведення іспитів, паспорти громадян України, з очевидними ознаками підробки, засоби зв’язку, які використовувались зловмисниками, грошові кошти, бланки сертифікатів успішного складення іспиту.

За даними фактами триває досудове розслідування, відкрите за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри учасникам шахрайської схеми.

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Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну незаконну схему виділення в приватну власність державних земель.

Крім того, у Львівській області на хабарі погорів інспектор митниці.

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