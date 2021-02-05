Захищали від ФОПів і тітушек – МВС посилило охорону урядового кварталу (фото)

У п'ятницю в центрі Києва було особливо багато поліцейських і нацвагрдейців

5 лютого в середині дня спостерігалася велика кількість нацгвардейців і поліції, а також спецтехніки МВС на вулицях Інститутська, Лютеранська, біля Жовтневого палацу. Перехожі звертали на це увагу.

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Посилена охорона з поліції і Нацгвардії була помічена біля Верховної Ради, комітетів ВР на вул. Садова, Шовковична, Нацбанку, Кабміну.

Особливо багато Нацгвардії було на Лютеранській вулиці – звідки є заїзд до офісу президента. Фактично вся ця вулиця була заставлена припаркованими вантажівками для перевезення військовослужбовців та нацгвардейцев.

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Посилені патрулі простояли весь ранок і знялося близько 15.00.

Але і ввечері під Офісом президента ми нарахували близько сотні нацгвардейцев і поліцейських, деякі з них несли службу з автоматами.

Також весь день силовики чергували в Маріїнському парку, біля ВР і Кабміну.

"Вдома не сидиться, приїхали в центр кави випити", – відповідали вони жартома на наші запитання, навіщо вас стільки.

"Якщо говорити серйозно, то несемо службу в рамках посилення охорони", – говорить один з поліцейських.

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МВС раніше попереджало про намір посилити охорону урядового кварталу. Також повідомлялося, що до МВС надходить інформація про можливі силових провокацій і масових заворушеннях у зв'язку з блокуванням проросійських телеканалів.

По всій видимості, скупчення техніки і поліції в центрі Києва побічно пов'язане з цими подіями. Притому, що п'ятниця пройшла без істотних подій.

У коментарі "Сьогодні" поліцейські, які патрулювали центральні вулиці, не виключили ймовірність, що вони будуть задіяні і в наступні дні. Це підтверджується візуально: для нацгвардейцев навіть організували польову кухню в спецавтобус.

За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

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У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що ліцензії на мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK все ще діють. Анулювати їх можна тільки за рішенням суду.

Міністерство культури направило офіційний запит про блокування YouTube-каналів, які потрапили під санкції. А в МВС попередили про можливі спроби дестабілізації ситуації в Україні шляхом силових провокацій.

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