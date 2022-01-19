Забудова Протасового Яру у Києві: Верховний Суд ухвалив рішення

Зелена зона Протасового Яру з 1966 року є парком

Верховний Суд ухвалив важливе рішення щодо землі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві визнали договір суборенди землі на Протасовому Яру недійсним. Верховний Суд відмовив у задоволенні скарги.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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"Сьогодні Верховний Суд відмовив в задоволенні скарги ТОВ "Бора" на рішення про визнання договору суборенди земельної ділянки недійсним і залишив в силі рішення суду першої інстанції", – написав він.

За його словами, сам договір оренди порушує публічний порядок та юридичні вимоги.

"Майже три роки боротьби громади і міської влади за парк у Протасовому яру дали позитивний кінцевий результат", – додав мер.

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Нагадаємо, що нещодавно Верховний Суд підтвердив законність та обґрунтованість рішень Київради 2020 року щодо Протасового Яру.

Протасів Яр

Нагадаємо, що зелена зона Протасового Яру з 1966 року є парком. Незважаючи на цей статус, близько 30 гектарів лісу багато років тому було роздано приватним фірмам для забудови. Зокрема, 2002 року ділянку на вулиці Амосова було переведено з території зелених насаджень загального користування в території житлової та громадської забудови.

На цій підставі було внесено зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста. Отже, земельна ділянка площею 3,15 га у парку відпочинку Протасів Яр була виключена із переліку зелених територій загального користування міста Києва і там планувалася забудова.

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