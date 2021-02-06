Забудовник "Stolitsa Group" хоче побудувати для себе підстанцію за рахунок поліпшення електромереж для всього Києва, – експерт із містобудування

Планом розвитку мереж Києва передбачено, що саме "Stolitsa Group" зобов'язаний профінансувати ці роботи, каже експерт

Забудовник "Stolitsa Group", який має намір закінчити будівництво проблемних забудов "Аркади", вводить в оману інвесторів "Аркади" і намагається зобов'язати ДТЕК Київські електромережі будувати підстанцію ПС "Аркада" для ЖК "Патріотика на озерах" за рахунок енергокомпанії. Однак Планом розвитку мереж Києва передбачено, що саме "Stolitsa Group" зобов'язані профінансувати ці роботи. Про це розповів на сторінці ФБ Георгій Могильний, експерт з питань містобудування.

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Експерт з питань містобудування Георгій Могильний поділився, що Влада Молчанова, власниця девелопера "Stolitsa Group" ", який прийняв зобов'язання по закінченню будівництва об'єктів банку "Аркада", заявила інвесторам "Аркада", що ДТЕК зобов'язаний побудувати підстанцію для забезпечення електропостачання ЖК "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

"Молчанова заявляє інвесторам Аркади, що саме ахметовський ДТЕК зобов'язаний за свій рахунок до 2022 року побудувати підстанцію для забезпечення електроенергією ЖК "Патріотика" і "Патріотика на Озерах", тому що так написано в плані його розвитку, затвердженому НКРЕКП, і тому так буде передбачено в меморандумі про "порятунок постраждалих", – розповів експерт.

Георгій Могильний переконаний, що таким чином Молчанова маніпулює інформацією і обманює інвесторів, намагаючись заощадити 340 млн грн на електропостачанні ще не збудованого ЖК "Патріотика на озерах".

Експерт проаналізував План розвитку мереж Києва, на який посилається Молчанова, і з'ясував – у ньому зазначено, що будівництво ПС "Аркада" та повітряної лінії "ТЕЦ-5 – Аркада" для ЖК "Патріотика на озерах" має бути здійснено за рахунок замовника приєднання, а не за рахунок компанії.

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"Передбачене для Аркади будівництво (пункти 1.1.1 і 1.2.2) в цілому коштує майже 340 млн грн, і його не планується проводити за власні кошти ДТЕК – воно повинно проводитися за рахунок плати за приєднання. Їх реалізація залежить від виконання робіт замовниками, може коригуватися в залежності від дій замовників, і це будівництво виконується замовниками поза виконання інвестиційних програм ДТЕК", – зазначає експерт.

Експерт зазначив, що план розвитку, затверджений НКРЕКП, обов'язковий до виконання компанією ДТЕК. "Як бачите, в обов'язковій до виконання програмі, затвердженій НКРЕКП, написано прямо протилежне тому, що збрехала Влада Молчанова, а потім почали розкручувати ляльководи, вводячи в оману інвесторів Аркади. ДТЕК банально не може за свої кошти будувати ПС і КЛП для Аркади, тому що це не передбачено його програмою, затвердженою НКРЕКП і обов'язковою до виконання. Тому вже за звичною схемою інвесторів обманюють, а вони слухняно роблять все, що потрібно черговому шахраєві-забудовнику", – заявив Могильний.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що приватна компанія ДТЕК Київські електромережі не може за власний рахунок будувати електромережі для приєднання будинків "Патріотика" і "Патріотика на озерах".

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