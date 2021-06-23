Застряг на митниці: чому орел Данте в Києві досі залишається безголовим (фото)

Фото: колаж "Сегодня"

Скандальна історія з пам'ятником Данте в парку Володимирська гірка отримала раптове продовження. Як запевняли нас київські чиновники і депутати Верховної ради України, скульптуру пошкодженого орла мали замінити до Дня Києва. На жаль, це свято пройшло вже майже місяць тому, а орел біля ніг легендарного письменника продовжує стояти без голови. Ми розбиралися, чому так відбувається.

Що сталося?

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Багатостраждальному орлу відбивали голову кілька разів. І безголовим він стоїть вже майже рік. Орел, як і весь пам'ятник, зроблений з унікального і рідкісного каррарського мармуру. Але кияни, які часто гуляють в парку, про ці тонкощі не знають. А з стосовно заміни орла вже жартують: "Не кожен орел долетить з Італії до центру Києва".

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Такі жарти дуже неприємні людям, які займаються заміною пам'ятника. Мовляв, їм потрібно вирішувати масу питань з перевезенням нового орла, і тут не до їдких жартів.

Реклама Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Замінять орла і книгу

"Скульптор вирішив повністю замінити статую орла – приклеїти його голову, на жаль, неможливо. Майстер вже зробив нову птицю з постаментом. Більш того, буде замінений ще один елемент в композиції – розгорнуту книгу Данте, яка встановлена біля пам'ятника. Скульптор її удосконалив – там буде інформація про пам'ятник на двох мовах – українською та італійською", – розповів сайту"Сегодня" Сергій Алексєєв, народний депутат України, голова міжпарламентської групи дружби України-Італія.

Фото: "Сегодня"

Все залежить від митниці

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Депутат каже, що затримка з доставкою пам'ятника виникла через логістичні складності, вантаж дуже об'ємний, але вже повністю готовий до відправки з Італії в Україну.

"Установка пам'ятника в Києві залежить від того, як оформить вантаж українська митниця – це дві великі коробки вагою в 140 і 350 кілограм. У цій ситуації було б добре не платити за розмитнення, адже це подарунок Києву від міста Флоренція. Від того, як швидко це питання вирішать на нашій митниці, безпосередньо залежить і дата встановлення пам'ятника в Києві на Володимирській гірці. Ми запланували невелику церемонію відкриття оновленого пам'ятника. Перед цим територія біля пам'ятника буде упорядкована", – пояснює Сергій Алексєєв.

Фото: "Сегодня"

За неофіційною інформацією, орел Данте страждає через те, що пам'ятник письменнику встановили по сусідству з кількома храмами в центрі міста. Священики нібито виступали проти установки пам'ятника на Володимирській гірці, оскільки вважають творчість письменника оспівуванням диявола і пекла. Але, на жаль, нікого з вандалів за руку так і не спіймали.

Реклама Фото: "Сегодня"

Пам'ятник Данте був подарований Києву в 2015 році від мерії італійського міста Флоренція. У березні цього року керівництво Києва подарувало Флоренції пам'ятник Тарасу Шевченку.

Фото: "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що в Києві на острові Муромець з'явився новий пам'ятник. До Дня Києва тут відкрили скульптуру малюкові-серфера на ім'я Зозулька.