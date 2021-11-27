Затяжний дощ: яка погода буде у Києві сьогодні (мапа)

Мешканцям міста рекомендують щільно закрити усі вікна

Вдень та увечері буде хмарно з проясненнями, без опадів. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 27 листопада, у Києві вранці буде дощ, але ввечері опадів вже не повинно бути.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Подробиці

Вдень та увечері буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі до +4…+6 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +6…+8 °С.

Вітер південно-східний із переходом у західний, 2-8 м/с. Можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Мешканцям міста рекомендують щільно закрити всі вікна, тримаються подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, у разі сильного вітру ховатися у найближчому приміщенні чи природному укритті, а також не паркуватись біля великих дерев, зокрема тополь.

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