Завтра Київ засипле снігом?

14-15 січня в Києві можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують завтра вдень.

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Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київміськадміністрації.

Однак столична влада заспокоїла городян і гостей міста повідомленням, що дорожники КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов. Загалом до роботи готові 544 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що 14 січня опади припиняться, а от з 15-16 почне добряче морозити: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до -21; вдень до 10-16 морозу. У п'ятницю-суботу в Києві вночі 13-18 градусів морозу, вдень 11-15 нижче нуля. По області подекуди до 21 градуса морозу.

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17-18 січня така морозна погода збережеться.

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Після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка погода чекає українців цієї зими і загалом до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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