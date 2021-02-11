"Ми об'єдналися, працювали і сміялися" – кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто

Погода в столиці за всіма прогнозами в найближчі два дні буде погіршуватися. Ситуація показала, що комунальники далеко не скрізь впоралися з наслідками снігопадів. Через це за лопати довелося взятися сотням киян, які не тільки розчистили свої двори, але і влаштували флешмоб у соцмережах. Як виявилося, деякі з підземних переходів взялися розчищати від снігу навіть підлітки з лопатами.
Для деяких жителів столиці прибирання снігу виявилася ще й можливістю познайомитися зі своїми сусідами. Про таку ситуацію розповіла в соцмережах адміністратор одного з інтернет-спільнот Анна Харчук.
"Сьогодні в нашому дворі сталося щось неймовірне. Жителі нашого будинку на Полярній, 3 вийшли розчищати наш двір від снігу. Через дві години ми впоралися. Наш двір став чистим, ми об'єдналися, працювали і сміялися, ми разом робили одну справу. Це так круто. Я бачила, як створюється спільність, як знайомляться сусіди, які прожили купу років в одному місці, а познайомилися сьогодні", – написала Анна Харчук.
Інший киянин опублікував в соцмережах фото, на якому підлітки розчищали підземний перехід біля Індустріального мосту. Цей пост був адресований тим комунальникам, які зобов'язані чистити сніг за службовим обов'язком. Фото набрало майже 1 тис. "лайків", а одна з киянок прокоментувала коротко, але ємко:
"Не перевелися ще чоловіки".
У той же час багато хто з киян з учорашнього вечора почали викладати фото тих вулиць, які "не бачили ні тракторів, ні лопат". Наприклад, в одне з інтернет-спільнот написали, що тротуари на вулиці Олекси Тихого – практично непрохідні. Як ми помітили, в спальних районах Києва та стихійні торговці, і працівники ринків прийшли на свої робочі місця не тільки з товаром, а й лопатами.
Втім, поскаржилися на негоду і топ-чиновники. Наприклад, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар опублікував на своїй сторінці три фото, на яких автомобілі тягнуться в пробках, край яких десь на горизонті.
"Третя година за кермом у дорозі на роботу", – прокоментував ситуацію дипломат.
У свою чергу, столична влада повідомили, що завтра, 11 лютого, а також в ніч на 12 лютого погода в Києві стане ще гірше. Через це закликали автомобілістів по можливості пересісти на громадський транспорт. А тих, хто вирішить виїхати на авто – просять паркувати так, щоб не заважали снігоприбиральної техніки. В іншому випадку загрожують евакуювати.
"За прогнозом Укргідрометцентру в столиці очікується рясний снігопад, в тому числі і мокрий сніг. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах – снігові замети, 11 лютого – ожеледь. Крім того, 12-13 лютого очікується зниження температури. Дорожні та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп".
За даними мерії, сьогодні на вулицях працюють 470 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.
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