Запалили фаєри і заспівали гімн України. У Києві на Майдані проходить акція націоналістів (відео)

Що відбувається на площі. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 22 липня, на Майдані в Києві націоналісти запалили фаєри. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вони також заспівали гімн України.
Фаєри були в національному стилі – жовто-блакитного кольору.
Відзначимо, сьогодні акція біля будівлі Офісу президента проходить акція – "Російську агентуру – геть з України!". Активісти хотіли передати свої вимоги до президента.
Під ОП зібралося близько 100 чоловік, в руках вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".
В тренді"Стояти, стріляти буду": у київському метро влаштували розбірки, люди задихалися від газу (відео)
Раніше ми писали, що під МВС пройшла акція в річницю вбивства Павла Шеремета.
Нагадаємо, в кінці квітня суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.