Запалили фаєри і заспівали гімн України. У Києві на Майдані проходить акція націоналістів (відео)

Вони виступають в рамках акції "Російську агентуру – геть з України!" – спочатку вона проходила біля будівлі Офісу президента

Що відбувається на площі. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 липня, на Майдані в Києві націоналісти запалили фаєри. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вони також заспівали гімн України.

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Фаєри були в національному стилі – жовто-блакитного кольору.

Відзначимо, сьогодні акція біля будівлі Офісу президента проходить акція – "Російську агентуру – геть з України!". Активісти хотіли передати свої вимоги до президента.

Під ОП зібралося близько 100 чоловік, в руках вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".

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Раніше ми писали, що під МВС пройшла акція в річницю вбивства Павла Шеремета.

Нагадаємо, в кінці квітня суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.