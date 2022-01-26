Будівлю на Брюллова зруйнували законно? У КМДА відповіли

На території Держуніверситу інфраструктури та технологій демонтують стіни та зелені насадження

Корпус демонтують уже кілька місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

У КМДА нам прокоментували демонтаж старої будівлі інституту на вулиці Брюллова. Там зазначають, що земельна ділянка передана у постійне користування, а також забудовнику видано містобудівні умови та обмеження.

Виконавці робіт мають довідку про відключення будівлі від інженерних мереж.

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"Забудовник має повідомлення про початок будівельних робіт, договір про будівництво. Також видано контрольну картку на порушення благоустрою", – повідомили нам у КМДА.

Замовником виступає Державний університет інфраструктури та дизайну.

Що відбувається на місці

У Києві на вулиці Брюллова зносять один із корпусів та масово пиляють багаторічні дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій. Кореспондент "Сьогодні" побував на місці демонтажу.

Невідомо, що збудують на місці інституту / Фото: Сьогодні

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"Ми працюємо за заявкою навчального закладу. Вже близько двох місяців зносимо аварійну будівлю, якій більше 100 років. Вона була збудована чи то у 1907, чи то у 1917 році. Перекриття дерев'яні, вони прогнили. Було навіть таке, що одного разу всередині цієї будівлі робітники зробили нову стелю. Але прогнила стара балка і він звалився", – розповіли нам робітники.

Не виключено, що можливо реконструкція / Фото: Сьогодні

Як уточнили робітники, їм не відомо, що збудують на місці знесеної будівлі і чи висадять молоді дерева.

На всі роботи є офіційний дозвіл / Фото: Сьогодні

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