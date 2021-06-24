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Спека в Києві: вперше за 75 років зафіксували такий температурний рекорд

24 червня 2021 14:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вчора максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до +33,7 градуса

Дівчина купається в фонтані. Фото: Getty

Дівчина купається в фонтані. Фото: Getty

У Києві 23 червня зафіксували перші два температурних рекорди цього літа. Середньодобова температура повітря становила вчора 27 градусів тепла.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня 1954 року", – пишуть у повідомленні.

В обсерваторії також відзначають, що максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до 33,7 градуса тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1946 року на 0,6 градуса.

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Раніше ми писали, що до України йде холодний атмосферний фронт.

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Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула вулицями. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб.

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