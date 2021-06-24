Спека в Києві: вперше за 75 років зафіксували такий температурний рекорд

Вчора максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до +33,7 градуса

Дівчина купається в фонтані. Фото: Getty

У Києві 23 червня зафіксували перші два температурних рекорди цього літа. Середньодобова температура повітря становила вчора 27 градусів тепла.

Реклама

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня 1954 року", – пишуть у повідомленні.

В обсерваторії також відзначають, що максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до 33,7 градуса тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1946 року на 0,6 градуса.

Раніше ми писали, що до України йде холодний атмосферний фронт.

Реклама

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула вулицями. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб.