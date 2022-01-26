Чекати потепління? Яка погода буде до кінця тижня

Синоптик розповіла, на яку погоду чекати українцям найближчими днями і чи буде потепління цього тижня

Чи потеплішає в Україні цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні до кінця тижня буде по-справжньому зимовою. Майже у всіх областях очікується сніг, різких змін погоди не буде. Незначне потепління можливе лише у вихідні.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Обозреватель".

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Сьогодні вночі температура втримається на рівні мінус 3-15 градусів. А 27 січня може бути невелике підвищення температури – вночі мінус 1-8 градусів, вдень від -4 до +1 градуса.

На вихідних погода трохи зміниться, можливе певне потепління, але поки що про якісь кардинальні зміни у бік весни говорити зарано.

"Ми тільки недавно перетнули середину зими, тому зима триває повною мірою", – йдеться у публікації.

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Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я?

Через різке потепління метеозалежні можуть відчувати дискомфорт. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.