Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Чекати на потепління? У Києві знову розпочнуться "погодні гойдалки"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
24 листопада, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вдень температура повітря буде максимум 5 градусів вище за нуль
Погода в Києві на 25 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 25 листопада / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 25 листопада, опадів не буде, проте посилиться південний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 5 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

"Надалі на території потеплішає, але з'являться опади. Найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи", – стверджує синоптик.

Погода в Україні на 25 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 25 листопада. Фото: Наталії Діденко

Реклама

Погода на грудень

Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.

У грудні варто чекати сильний вітер,хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 040

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 листопада 1991. У селі Новий Кропивник у Львівській області встановлено камінний хрест у зв’язку з ліквідацією колгоспу...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти