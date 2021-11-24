Чекати на потепління? У Києві знову розпочнуться "погодні гойдалки"

У Києві завтра, 25 листопада, опадів не буде, проте посилиться південний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 5 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від -1 до +1.
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"Надалі на території потеплішає, але з'являться опади. Найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи", – стверджує синоптик.
Погода на грудень
Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.
У грудні варто чекати сильний вітер,хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.
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