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Чекати вже не довго. Коли у Києві запрацюють ялинкові базари

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 06:00
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Поки невідома вартість ялинок та сосен, які продаватимуть киянам
У столиці скоро можна буде купити ялинку
У столиці скоро можна буде купити ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ялинкові базари стартують у Києві з 15 грудня. Від цього дня всі охочі зможуть купити собі ялинку до Нового року. Як розповіли "Сьогодні" у КМДА, поки невідомо, скільки точно буде локацій із продажу ялинок, вони ще не затверджені.

Коли завезуть ялинки та сосни?

"Офіційно ялинкові базари розпочнуть свою роботу з 15 грудня та діятимуть по 31 грудня. Основним організатором ялинкових базарів цього року КП "Міський магазин" – укладатиме договори з підприємцями. Продаж ялинок буде проводитися, як і минулого року – новорічні деревця мають бути з чіпами та документами, звідки їх привезли", – повідомили сайту "Сьогодні" у КМДА.

Ялинкові базари розпочнуть свою роботу з 15 грудня
Ялинкові базари розпочнуть свою роботу з 15 грудня / Фото: Сьогодні

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Обирають адреси

Там зазначають, що точну кількість точок продажу ялинок ще не затверджено. Швидше за все їх, як і минулого року, буде кілька десятків.

"Ми проведемо аналіз роботи за минулий рік. Особливу увагу приділять проблемним локаціям, на які скаржилися городяни. Також розглядатимуться місця у місті, де було б доречно відкрити такий базар. Наприклад, у мікрорайонах, де мешкає багато мешканців. Нині усі локації затверджуються з районами, уточнять адреси, де з'являться такі базари", – додають у мерії.

Точна кількість точок продажу ялинок ще не затверджена
Точна кількість точок продажу ялинок ще не затверджена / Фото: Сьогодні

Вартість поки невідома

Поки що невідома вартість ялинок та сосен, які продаватимуть киянам. А ось за одне місце під торгівлю підприємцям доведеться сплатити п'ять тисяч гривень.

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Самі ялинкові базари відкриватимуться з 15 грудня, але деякі підприємці можуть відкрити їх пізніше, наприклад, 19 грудня, коли у мешканців міста з'явиться новорічний настрій.

Деякі підприємці відкривають ялинкові базари і раніше, коли підписують договір із містом. Тож деякі можуть відкритись і 13 грудня.

Кинуті ялинки

Минулого року багато торговців не прибрали за собою непроданих ялинок і після 31 грудня поїхали, залишивши гори непроданої хвої.

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У КМДА зазначають, що така проблема була на неофіційних, стихійних ярмарках. І утилізацією непроданих ялинок довелося займатися комунальним підприємствам.

"Ті, хто отримав дозвіл на торгівлю, були зобов'язані прибрати по собі місце і цю вимогу виконали. Така сама вимога буде і цього року", – додають у мерії.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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