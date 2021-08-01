Жовтий рівень небезпеки – Київ і область накриють зливи з грозами

При цьому спека не відступить: вдень температура коливатиметься в межах +29-31

/ Фото: Укрінформ

У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки – синоптики попередили про зливи з грозами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 серпня вдень в області температура коливатиметься в межах + 29-31 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів. Вітер очікується північно-східний.

Незважаючи на те, що вдень Київ і область накриють дощі, вночі опадів синоптики не прогнозують.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

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А 22 липня в курортній Кирилівці потужне торнадо потрапило на відео.

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