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Жінку, яка пограбувала банк у Києві з іграшковим пістолетом, взяли під варту (фото)

22 липня 2021 19:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вона зайшла в приміщення банку і кинула підпалений "коктейль Молотова"

Грабіжниці обрали запобіжний захід у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Грабіжниці обрали запобіжний захід у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Жінку, яка пограбувала банк на Оболоні, взяли під варту. 23-річній місцевій жительці обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи застосування застави.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

"Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи стосовно підозрюваної", – йдеться в повідомленні.

Знімок із залу суду. Фото: "Сьогодні"

Знімок із залу суду. Фото: "Сьогодні"

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Зараз триває слідство за підозрою жінки в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України.

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Як повідомлялося, підозрювана скоїла розбійний напад на приміщення банку на вулиці Автозаводській, кинула підпалених пляшку з рідиною і погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрала 15 тисяч гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши в заручники 35-річну відвідувачку банку.

Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Євгена Харченко в Дарницькому районі невідомі вдарили чоловіка і відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в Київській області повідомили про підозру учасникам розбійної банди, які викрали діамант вартістю 400 тис. доларів.

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