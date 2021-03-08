Жіночий марш у Києві спробували зірвати націоналісти: відео суперечки

Соратники Коханівського не придумали нічого кращого, ніж закидати дівчат рятувальними колами і квітами

На Михайлівській площі в центрі Києва пройшов жіночий марш, учасниці якого вимагали рівності та захисту. Однак до них на мітинг прийшли націоналісти з ОУН разом з їхнім лідером Миколою Коханівським і почали вигукувати дівчатам свої гасла через кордон поліції.

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Жіночий марш виступив з такими вимогами:

ратифікація Стамбульської конвенції;

припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу;

створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих у сферах з високим ризиком зараження COVID-19;

забезпечення доступу до всіх медичних і профілактичних послуг;

відкриття державних шелтерів (притулків) у різних регіонах України для жінок, які піддаються домашньому насильству;

справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.

На мітинг націоналісти прийшли з тюльпанами і надувними колами. Як повідомляє PavlovskyNEWS, Коханівський намагався прорватися через кордон правоохоронців, а оскільки не зміг, то його соратники стали кидати в учасниць жіночого маршу рятувальними колами. Ба більше, перепалка націоналіста з учасницею маршу закінчилася киданням їй в обличчя квітки, яку вона перед цим викинула.

Конвенцію Ради Європи проти насильства стосовно жінок і насильства у сім'ї, яку підписали 46 країн і ЄС, націоналісти вважають "гендерними ідеалами неомарксистів". Вони переконані, що документ нівелює різницю між чоловіком і жінкою, як, наприклад, сьогодні відбувається у Швеції. Також націоналісти проти абортів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях в Одесі проходив жіночий марш, який радикали намагалися зірвати.

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