Жіночий марш у Києві спробували зірвати націоналісти: відео суперечки

На Михайлівській площі в центрі Києва пройшов жіночий марш, учасниці якого вимагали рівності та захисту. Однак до них на мітинг прийшли націоналісти з ОУН разом з їхнім лідером Миколою Коханівським і почали вигукувати дівчатам свої гасла через кордон поліції.
Жіночий марш виступив з такими вимогами:
- ратифікація Стамбульської конвенції;
- припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу;
- створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих у сферах з високим ризиком зараження COVID-19;
- забезпечення доступу до всіх медичних і профілактичних послуг;
- відкриття державних шелтерів (притулків) у різних регіонах України для жінок, які піддаються домашньому насильству;
- справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.
На мітинг націоналісти прийшли з тюльпанами і надувними колами. Як повідомляє PavlovskyNEWS, Коханівський намагався прорватися через кордон правоохоронців, а оскільки не зміг, то його соратники стали кидати в учасниць жіночого маршу рятувальними колами. Ба більше, перепалка націоналіста з учасницею маршу закінчилася киданням їй в обличчя квітки, яку вона перед цим викинула.
Конвенцію Ради Європи проти насильства стосовно жінок і насильства у сім'ї, яку підписали 46 країн і ЄС, націоналісти вважають "гендерними ідеалами неомарксистів". Вони переконані, що документ нівелює різницю між чоловіком і жінкою, як, наприклад, сьогодні відбувається у Швеції. Також націоналісти проти абортів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях в Одесі проходив жіночий марш, який радикали намагалися зірвати.
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