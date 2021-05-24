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"Жертва" гідравлічних випробувань? Чоловік купався в ванній в центрі Києва (відео)

24 травня, 19:29

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

У поліції припускають, що це можуть бути зйомки фільму або якогось музичного кліпу – на виклик правоохоронці не приїхали

Чоловік приймає ванну, на одній з вулиць Києва

Чоловік приймає ванну, на одній з вулиць Києва

У Києві помітили незвичайний автомобіль з причепом, який обладнаний під ванну кімнату. Тут тобі: радіатор, тумбочки, поличка з вазоном, душ, унітаз, набір мочалок і справжня ванна з водою. На вихідних автомобіль з незвичайним причепом стояв на вулиці Саксаганського, а у ванній спокійно мився чоловік, прямо на вулиці.
Поруч стояла поліцейська машина.

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В патрульній поліції Києва нам повідомили, що на такий виклик їх співробітники не виїжджали. Там не виключають, що чоловік, що купається у ванній на Саксаганського – це зйомки музичного кліпу або кіно.

Кияни припускають, що хтось тролить гідравлічні випробування, які проводить в столиці комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Перевірка міських тепломереж стартувала в кількох районах столиці. На період їх проведення квартири киян залишаються на два тижні без гарячої води.

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До речі, поки їх проводять в місті вже сталося кілька масштабних проривів, з витіканням води на поверхню. Найпотужніший був минулого тижня в Голосіївському районі, біля бібліотеки імені Вернадського.

Раніше ми повідомляли, що в п'ятницю, 14 травня, в центрі Києва прорвало трубу – через аварію вулицю Пушкінську практично залило окропом.

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