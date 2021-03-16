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Жертва снігопаду: на Оболоні затопило підземний перехід (фото)

16 березня, 17:19

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Переходом активно користуються жителі Мінського масиву

На Мінському масиві підтопило підземний перехід в районі вулиці Сім'ї Кульженко, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Жителі пишуть, що комунальні служби не реагують на їх звернення стосовно підтоплення. Щоб переходити затоплений простір, люди принесли в перехід дошки, шини та каміння.

Як пояснили нам у комунальній корпорації "Київавтодор", цей підземний перехід – незавершене будівництво нової ділянки Кільцевої дороги. Там додають, що поки цей перехід не переданий їм на баланс, оскільки роботи з будівництва Окружної ще тривають.

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Хоча переходом вже активно користуються жителі Оболонського району. А за саму підземну конструкцію відповідає КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва", яке виступає замовником будівельних робіт.

У комунальному підприємстві нам підтвердили, що перехід затопило талою водою.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем. Вода там відкачана, все сміття прибране. Підтоплення підземного пішохідного переходу сталося в результаті аномальних снігопадів. Станом на 15 березня наслідки підтоплень і засмічення переходу усунені", – повідомили нам в КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва".

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Раніше ми писали, що кияни занепокоїлися станом пішохідного переходу, який з'єднує вулицю Старовокзальну і Вокзальну площу в районі Центрального залізничного вокзалу. За кілька кроків від ескалаторів перехожі виявили тріщини в підлозі.

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Київ КМДА снігопад підземний перехід затопили

Джерело: Сьогодні

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