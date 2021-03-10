Русский
$ 27,74
32,97
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Житловий комплекс замість стадіону: що побудують на Академіка Вернадського

10 березня, 09:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Святошинському районі всерйоз схвильовані будівництвом житлового комплексу замість стадіону

За допомогою передачі в оренду ТОВ "Наука-Комфорт" нинішнього стадіону під забудову житловим комплексом на вулиці Академіка Вернадського, 32 "фактично ми відновлюємо спортивну інфраструктуру" .

Реклама

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв на засіданні Київради.

Згідно проекту рішення, ділянка 3,11 га передається ТОВ "Наука-Комфорт" для будівництва житлового комплексу.

"Земельна ділянка площею 3,11 га, яку передбачено передати заявнику, сформована в результаті поділу ділянки загальною площею 6 га, яка до 2030 року перебуває в оренді ЗАТ "Наука-Спорт" для експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивного комплексу. Тобто, фактично ми відновлюємо спортивну інфраструктуру", – заявив Терентьєв.

Однак, депутати не підтримали дане рішення про передачу ділянки в оренду фірмі "Наука-Комфорт". "За" проголосували 53 депутати.

Реклама

Наприклад, депутат Ваган Товмасян заявив про маніпуляції голови земельної комісії Терентьєва, а також вказав, що за цією забудовою стоять зовсім інші люди.

В тренді
Підозрювану у звірячому вбивстві київської поліцейської взяли під варту

"Тут прозвучали фрази голови профільної комісії, ділянка відводиться нібито під спорт. Але це точно обман і маніпуляція", – заявив Товмасян.

Нагадаємо, будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженому в травні 2015 року Київрадою детального плану території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізнична колія.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Україні з'являться земельні аукціони і як будемо купувати ділянки після запуску ринку .

Детальніше про нововведення читайте в спеціальному матеріалі Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини .

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ наука КМДА проект Вернадский

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
У Київській області введено в дію
У Київській області введено в дію "помаранчеву" зону карантинуІнші новини
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)Україна
8 Березня без турбот разом із NOVUS
8 Березня без турбот разом із NOVUSІнші новини
"Воно" всюди! Собаки густо "замінували" тротуари Києва – як з цим боротисяВлада
Керівник київського магазину
Керівник київського магазину "АТБ" Вікторія Сивоконь: "Успіх будь-якої справи залежить насамперед від людей"Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти