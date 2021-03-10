Житловий комплекс замість стадіону: що побудують на Академіка Вернадського

За допомогою передачі в оренду ТОВ "Наука-Комфорт" нинішнього стадіону під забудову житловим комплексом на вулиці Академіка Вернадського, 32 "фактично ми відновлюємо спортивну інфраструктуру" .

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Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв на засіданні Київради.

Згідно проекту рішення, ділянка 3,11 га передається ТОВ "Наука-Комфорт" для будівництва житлового комплексу.

"Земельна ділянка площею 3,11 га, яку передбачено передати заявнику, сформована в результаті поділу ділянки загальною площею 6 га, яка до 2030 року перебуває в оренді ЗАТ "Наука-Спорт" для експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивного комплексу. Тобто, фактично ми відновлюємо спортивну інфраструктуру", – заявив Терентьєв.

Однак, депутати не підтримали дане рішення про передачу ділянки в оренду фірмі "Наука-Комфорт". "За" проголосували 53 депутати.

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Наприклад, депутат Ваган Товмасян заявив про маніпуляції голови земельної комісії Терентьєва, а також вказав, що за цією забудовою стоять зовсім інші люди.

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"Тут прозвучали фрази голови профільної комісії, ділянка відводиться нібито під спорт. Але це точно обман і маніпуляція", – заявив Товмасян.

Нагадаємо, будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженому в травні 2015 року Київрадою детального плану території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізнична колія.

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