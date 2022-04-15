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Жителі Києва почали масово повертатися додому: на в'їзді до міста затори

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15 квітня, 17:17
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У столиці виникають проблеми з транспортом через масове повернення киян
Люди в Київ повертаються щодня / Колаж "Сьогодні"
Люди в Київ повертаються щодня / Колаж "Сьогодні"

На в'їзді до міста Київутворилися черги. Все через те, що щодня до столиці повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали з міста у перші дні вторгнення Росії.

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише РБК-Україна.

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"Щодня повертається велика кількість. Ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити за цифрами, то це 40-50 тисяч людей щодня", – каже Микола Поворозник.

З'явилися проблеми з транспортом

Через масове повернення киян у місті виникають проблеми з транспортом. Також у столиці зводяться оборонні споруди та блокпости, що ускладнює пересування.

За словами Миколи Поворозника, у Києві немає проблем із продуктами харчування та товарами першої необхідності.

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У Держдумі РФ закликали бомбити Київ та знищити Зеленського

Депутат Держдуми РФ, голова фракції "Справедлива Росія – За правду!" Сергій Миронов відкрито закликав до бомбардуванням Києвата ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Депутат заявив про необхідність "бомбити ті місця, де справді знаходяться центри прийняття рішень – Зеленський, генералітет".

На зауваження пропагандиста, що у разі загибелі Зеленського Кремля не буде з ким вести переговори, Миронов відповів:

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"Туди йому і дорога. Розмовляти там нема з ким".

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