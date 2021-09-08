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Жителі столиці вийшли на "Марш за Київ" – онлайн-трансляція

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
8 вересня, 11:33
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Активісти заявляють, що вони виступають проти руйнування міста і забудови зелених зон
Марш за Київ стартував у будівлі "Квіти України". Фото: "Сьогодні"
Марш за Київ стартував у будівлі "Квіти України". Фото: "Сьогодні"

У столиці прямо зараз презентують "Марш за Київ". Громадські організації виступають проти генплану забудови Києва, заторів та інших проблем міста.

Детальніше про вимоги – в нашому стрімі з місця подій:

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Відомо, що до Маршу долучаться 40 екологічних, урбаністичних, транспортних, антизабудовних та інших міських ініціатив.

Активісти запевняють, що вони виступають проти руйнування міста, забудови зелених зон, жовтих скотовозок на дорогах, нескінченних заторів, неможливості пересуватися містом маломобільним групам містян.

"40 міських ініціатив об'єдналися, щоб нагадати владі, що Київ — не будівельний майданчик і не місце для дерибану. Київ — місто для життя", – зазначають організатори.

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Своєю головною вимогою вони називають "справедливе і комфортне місто для всіх, де головними є інтереси громади, а не "інвесторів", які заробляють на перетворенні Києва на бетонне гетто".

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