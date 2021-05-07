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Тварини в Чорнобилі. Кого можна зустріти найчастіше

7 травня, 10:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Лосі не бояться людей і здалеку спокійно можуть спостерігати за діями людей у заповідних лісах

На території Чорнобиля найчастіше можна зустріти парнокопитних тварин.

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Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Зазначається, що тварин часто можна побачити у заповідних лісах. Особливо часті зустрічі з копитними – оленями, козулями, лосями.

"Сохаті (лосі, – Ред.) – менш полохливі й можуть здалеку спокійно спостерігати за діями людей. А люди думають, що це вони – спостерігачі ", – йдеться на сторінці заповідника в Facebook.

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Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Вони занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

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Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.

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