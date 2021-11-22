Зима близько! Чого чекати від погоди завтра – прогноз синоптика (карта)

У столиці максимальна температура вдень буде 3 градуси тепла

Погода в Києві на 23 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 листопада, у Києві буде холодніше, а температура повітря максимально підніметься до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вночі температура повітря опуститься до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів.

Дощ та мокрий сніг будуть у Києві, але опади будуть невеликими.

Погода в Україні на 23 листопада. Фото Наталії Діденко

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У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 р. Піп Іван Чорногорський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намету снігу до 1 м", – йдеться у повідомленні.

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