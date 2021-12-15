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Зима скасовується? Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 17:00
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Максимальна температура повітря в місті буде три градуси вище за нуль
Погода в Києві на 16 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 16 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 16 грудня, у Києві прогнозують хмарну погоду.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Також у місті буде дощ із мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься в столиці від +1 до +3 градусів.

"Надалі волога погода домінуватиме. Поступово дощі поступляться місцем снігу", – додає Наталка Діденко.

Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Щодо січня і лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Проте на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно із зимами 30-40 років тому, ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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