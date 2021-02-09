Зимові забави: як в київському зоопарку тварини радіють снігу (фото)

Київський зоопарк показав зворушливі фото, як тварини досліджують свої вкриті снігом володіння.

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Знімки з'явилися на сторінці зоопарку в Facebook.

На фото тигри і леви оглядають територію зоопарку і ніжаться в заметах, а лосі і антилопи гуляють засніженими стежками.

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В тренді Чи чекати в Києві чи снігу по пояс? Комунальники дали відповідь

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До речі, у Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани, щоб зробити доріжки – такий незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях він придумав.

Уже в середу, 10 лютого, в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.

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Крім того, в Києві через снігопад на вулиці вивели бронетехніку. Її використовують для евакуації вантажівок.

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