Зимові забави: як в київському зоопарку тварини радіють снігу (фото)

Київський зоопарк показав зворушливі фото, як тварини досліджують свої вкриті снігом володіння.
Знімки з'явилися на сторінці зоопарку в Facebook.
На фото тигри і леви оглядають територію зоопарку і ніжаться в заметах, а лосі і антилопи гуляють засніженими стежками.
До речі, у Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани, щоб зробити доріжки – такий незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях він придумав.
Уже в середу, 10 лютого, в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.
Крім того, в Києві через снігопад на вулиці вивели бронетехніку. Її використовують для евакуації вантажівок.
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