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Зимові забави: як в київському зоопарку тварини радіють снігу (фото)

9 лютого, 20:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Погода порадувала жителів зоопарку

Київський зоопарк показав зворушливі фото, як тварини досліджують свої вкриті снігом володіння.

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Знімки з'явилися на сторінці зоопарку в Facebook.

На фото тигри і леви оглядають територію зоопарку і ніжаться в заметах, а лосі і антилопи гуляють засніженими стежками.

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До речі, у Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани, щоб зробити доріжки – такий незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях він придумав.

Уже в середу, 10 лютого, в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.

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Крім того, в Києві через снігопад на вулиці вивели бронетехніку. Її використовують для евакуації вантажівок.

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Київ фото тварини зоопарк
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