Парасолька знадобиться точно. У Києві знову прогнозують опади (карта)

Протягом дня у столиці буде сильний вітер

Сьогодні у Києві буде мороз/Колаж: Сьогодні

У середу, 8 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде холодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують мокрий сніг із дощем. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0 градусів. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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