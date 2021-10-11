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Парасольки знову у справі! Якою буде погода в Україні на початку тижня – прогноз (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 жовтня, 10:46
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Температура повітря вдень сягне максимум 11-14 градусів тепла
Дощова погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Дощова погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні початок нового тижня буде прохолодним і дощовим. Температура повітря вдень досягне максимум 11-14 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 11 жовтня

У всіх областях вітер буде 5-10 м/с. На заході синоптики прогнозують 12-16 градусів тепла.
На сході температура коливатиметься від +12 до +15 градусів. У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть 12-15 градусів тепла. На півдні температура складе +14-15 градусів.

У Києві день пройде без опадів. Температура – 12-14 градусів тепла.

Погода на 11 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 11 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Погода на 12 жовтня

У вівторок у західній частині країни синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вдень підніметься максимум до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 2-4 градусів.

На території Києва очікується сонячна погода і вітер південно-східний зі швидкістю до 3-8 м/с. Температура повітря вдень – 12-14 градусів тепла, а вночі 3-5 градусів.

Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Погода на 13 жовтня

У середу практично всю Україну накриють дощі. Температура повітря вдень підніметься до 9-11 градусів тепла, а вночі опуститься до 3-5 градусів. Столицю нашої країни також очікують зливи.

Погода на 13 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 13 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів — від крижаних дощів та снігопадів уже в грудні та потепління після Нового року до сильних морозів у лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами та снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", — розповів Горбань.

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