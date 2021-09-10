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13 обшуків у керівників КП "Спецжитлофонд": справа про освоєння 250 млн грн через свої фірми

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 вересня, 19:00
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Підконтрольні столичним чиновникам фірми або зробили халтуру, або просто не виконали роботи
Подільська окружна прокуратура міста Києва провела обшуки у керівників КП «Спецжитлофонд» / Колаж "Сегодня"
Подільська окружна прокуратура міста Києва провела обшуки у керівників КП «Спецжитлофонд» / Колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 10 вересня, в будинках і квартирах керівників київського комунального підприємства по утриманню та експлуатації житлового фонду спецпризначення "Спецжитлофонд" і його підрядних організацій пройшли обшуки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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Як повідомляє столична прокуратура, всього було проведено 13 санкціонованих обшуків. Всі вони були проведені в рамках кримінального провадження за фактом крадіжки коштів територіальної громади Києва під час проведення капітального ремонту житлового фонду столиці. В ході обшуків виявляли майно для відшкодування заподіяної Києву шкоди.

Справа на 250 млн грн

В ході розслідування з'ясувалося, що в 2019-2021 роках Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд" і КП "Житлоінвестбуд-УКБ" провели ряд тендерних закупівель на виконання робіт на об'єктах соціальної інфраструктури міста та переможцями в цих тендерах стали компанії, підконтрольні керівникам КП. Ці компанії в цілому отримали 250 млн грн бюджетних коштів.

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Деякі роботи підрядники провели, однак найчастіше з порушенням вимог ДБН, неякісно, частково і за завищеними цінами.

  • Попередня сума збитків становить 30 млн грн.
  • Під час обшуків вилучено готівки в розмірі понад 2 млн грн.
  • Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.

Раніше в межах зазначеного кримінального провадження були проведені обшуки в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, на КП "Спецжитлофонд", "Житлоінвестбуд-УКБ", в офісах підрядних організацій.

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Корупція в структурах КМДА

У серпні пройшла серія обшуків в різних департаментах КМДА і комунальних підприємствах Києва.

  • 18 серпня були обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.
  • 7 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів . Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" та його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбанні товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
  • Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.
  • У кабінетах чиновників Києва лежать сотні тисяч доларів / Фото Київської міської прокуратури
    У кабінетах чиновників Києва лежать сотні тисяч доларів / Фото Київської міської прокуратури
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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