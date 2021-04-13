Шевченко проти Данте – через київських хуліганів Кличко потрапив у безглузду історію

Нещодавно Кличко на чолі делегації з Києва привіз до Флоренції пам'ятник Тарасу Шевченку. Раніше Флоренція зробила Києву аналогічний подарунок. Мова про пам'ятник Данте, який у 2015 році був встановлений на початку парку Володимирська гірка, за Українським домом. У ніг письменника мармуровий орел. Київські хулігани відбили цьому орлу голову. І вона безслідно зникла.

Поверніть голову моєму орлу!

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Ось яким нині є монумент письменника. Його фігура, як і постать орла, виконані з рідкісного і дорогого матеріалу – каррарського білого мармуру, який добувають тільки в Італії. Поруч із пам'ятником встановлено три лавочки химерної форми.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Голову орлу київські хулігани відбивали вже кілька разів . Один раз її повернули на місце, мабуть використовуючи клей. Але вандалів так і не знайшли.

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До речі, це сталося після довгих з'ясувань, у кого на балансі числиться цей пам'ятник. Виявилося, що монумент Данте взагалі нічийний. Тоді він не був на балансі ні в "Київзеленбуду", ні у департаменту культури КМДА, ні у Шевченківської РДА. Дивовижно! Італійці нам подарували такий чудовий пам'ятник, а господаря у нього немає. Тепер немає і голови. Після того, як хулігани попрацювали ще раз, вона безслідно зникла.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Відбили і ймовірно викрали

У березні 2021 року через Києва в Флоренцію відправили відповідний подарунок – один з найкрасивіших пам'ятник Тарасу Шевченку. Подарунок, незважаючи на карантин, повезла ціла делегація від КМДА на чолі з мером Віталієм Кличком. Було багато фото і постів в соціальних мережах. До речі, пам'ятник Тарасу Шевченку розташований в саду флорентійської Biblioteca delle Oblate – однієї з найбільших бібліотек в центрі міста, поруч зі всесвітньо відомим собором Санта-Марія-дель-Фіоре.

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фото КМДА

Поки жителям Флоренції дарували Кобзаря, ніхто не згадав, що італійський пам'ятник в Києві знівечений. Мармурового орлу, який сидить біля ніг Данте, відбили голову ще минулого літа, і він стоїть безголовим досі.

Відпочиваючі, які часто бувають в парку, припускають, що хулігани не тільки відбили голову орла, а й викрали її.

"Пам'ятник зроблений із білого мармуру. Можливо, такого в Україні немає. Але мені здається, щоб уникнути ганьби вже можна було давно або мармур дістати, або запросити в Україну скульптора, який робив пам'ятник, щоб той його реанімував. Орел стоїть безголовим майже рік! Рік, нікому з чиновників за це не соромно", – розповів нам пенсіонер Василь Дацюк, який часто буває в парку на Володимирській гірці.

Не єдиний пам'ятник, який зіпсували вандали

Знівеченим пам'ятник стоїть на Володимирській гірці досі. І якби мармуровий Данте міг говорити, він би прокричав у бік Хрещатика: "Поверніть голову моєму орлу!".

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Сподіваємося, що з Тарасом Григоровичем у Флоренції все буде благополучно.

Раніше ми писали, що на Пейзажній алеї в Києві вандали зіпсували популярний арт-об'єкт. Йдеться про композиції "Веселка", яку в народі прозвали "Пісяючі хлопчики". У столичній зоні відпочинку триває масштабна реконструкція, тому прохід до пам'ятника перекритий. Цим і скористалися вандали – вони розмалювали "Хлопчика, що пісяє" абревіатурою "A.C.A.B", яка означає "All Cops Are Bastards" ("Усі копи – виродки"). Її часто використовують як тюремне татуювання в Великій Британії.

Київські градоначальники люблять змінюватися пам'ятниками зі своїми колегами з міст-побратимів. Їх, до речі, у Києва 57. Ця традиція почалася ще з радянських часів. Дружні стосунки завирували, коли Києвом керував Олександр Омельченко. На перший погляд традиція абсолютно логічна і добра. Але ось тільки від останнього "обміну подарунками" залишився великий осад.

Постраждалі пам'ятники – це квіточки, порівняно з тим, що відбувалося під Офісом президента на Банковій, де вандали облили фарбою фасад будівлі. Який вигляд будівля мала після погрому, дивіться на відео

Відео: Сьогодні

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