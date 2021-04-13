Шевченко проти Данте – через київських хуліганів Кличко потрапив у безглузду історію

Нещодавно Кличко на чолі делегації з Києва привіз до Флоренції пам'ятник Тарасу Шевченку. Раніше Флоренція зробила Києву аналогічний подарунок. Мова про пам'ятник Данте, який у 2015 році був встановлений на початку парку Володимирська гірка, за Українським домом. У ніг письменника мармуровий орел. Київські хулігани відбили цьому орлу голову. І вона безслідно зникла.
Поверніть голову моєму орлу!
Ось яким нині є монумент письменника. Його фігура, як і постать орла, виконані з рідкісного і дорогого матеріалу – каррарського білого мармуру, який добувають тільки в Італії. Поруч із пам'ятником встановлено три лавочки химерної форми.
Фото А. Марущак "Сегодня"
Голову орлу київські хулігани відбивали вже кілька разів . Один раз її повернули на місце, мабуть використовуючи клей. Але вандалів так і не знайшли.
До речі, це сталося після довгих з'ясувань, у кого на балансі числиться цей пам'ятник. Виявилося, що монумент Данте взагалі нічийний. Тоді він не був на балансі ні в "Київзеленбуду", ні у департаменту культури КМДА, ні у Шевченківської РДА. Дивовижно! Італійці нам подарували такий чудовий пам'ятник, а господаря у нього немає. Тепер немає і голови. Після того, як хулігани попрацювали ще раз, вона безслідно зникла.
Фото А. Марущак "Сегодня"
Відбили і ймовірно викрали
У березні 2021 року через Києва в Флоренцію відправили відповідний подарунок – один з найкрасивіших пам'ятник Тарасу Шевченку. Подарунок, незважаючи на карантин, повезла ціла делегація від КМДА на чолі з мером Віталієм Кличком. Було багато фото і постів в соціальних мережах. До речі, пам'ятник Тарасу Шевченку розташований в саду флорентійської Biblioteca delle Oblate – однієї з найбільших бібліотек в центрі міста, поруч зі всесвітньо відомим собором Санта-Марія-дель-Фіоре.
фото КМДА
Поки жителям Флоренції дарували Кобзаря, ніхто не згадав, що італійський пам'ятник в Києві знівечений. Мармурового орлу, який сидить біля ніг Данте, відбили голову ще минулого літа, і він стоїть безголовим досі.
Відпочиваючі, які часто бувають в парку, припускають, що хулігани не тільки відбили голову орла, а й викрали її.
"Пам'ятник зроблений із білого мармуру. Можливо, такого в Україні немає. Але мені здається, щоб уникнути ганьби вже можна було давно або мармур дістати, або запросити в Україну скульптора, який робив пам'ятник, щоб той його реанімував. Орел стоїть безголовим майже рік! Рік, нікому з чиновників за це не соромно", – розповів нам пенсіонер Василь Дацюк, який часто буває в парку на Володимирській гірці.
Не єдиний пам'ятник, який зіпсували вандали
Знівеченим пам'ятник стоїть на Володимирській гірці досі. І якби мармуровий Данте міг говорити, він би прокричав у бік Хрещатика: "Поверніть голову моєму орлу!".
Сподіваємося, що з Тарасом Григоровичем у Флоренції все буде благополучно.
Раніше ми писали, що на Пейзажній алеї в Києві вандали зіпсували популярний арт-об'єкт. Йдеться про композиції "Веселка", яку в народі прозвали "Пісяючі хлопчики". У столичній зоні відпочинку триває масштабна реконструкція, тому прохід до пам'ятника перекритий. Цим і скористалися вандали – вони розмалювали "Хлопчика, що пісяє" абревіатурою "A.C.A.B", яка означає "All Cops Are Bastards" ("Усі копи – виродки"). Її часто використовують як тюремне татуювання в Великій Британії.
Київські градоначальники люблять змінюватися пам'ятниками зі своїми колегами з міст-побратимів. Їх, до речі, у Києва 57. Ця традиція почалася ще з радянських часів. Дружні стосунки завирували, коли Києвом керував Олександр Омельченко. На перший погляд традиція абсолютно логічна і добра. Але ось тільки від останнього "обміну подарунками" залишився великий осад.
Постраждалі пам'ятники – це квіточки, порівняно з тим, що відбувалося під Офісом президента на Банковій, де вандали облили фарбою фасад будівлі. Який вигляд будівля мала після погрому, дивіться на відео
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк