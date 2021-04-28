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Без світла, але одностайно: головою Київської облради обрали дружину нардепа від "Слуги народу"

28 квітня, 03:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Засідання 27 квітня проходило в екстремальних умовах – спочатку депутати не могли потрапити до сесійної зали, а потім їм вимкнули світло

Депутати Київської обласної ради після відставки голови Олександра Скляроваобрали новим головою представницю "Слуги народу" Наталію Гунько, дружину народного депутата, обраного на Чернігівщині від цієї ж партії.

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Про це повідомила сама Гунько в Facebook.

Депутати також переобрали заступників голови ради – ними стали двоє депутатів облради: Ярослав Добрянський від "За майбутнє" і представниця "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

За інформацією руху "Чесно", в попередньому складі облради Гунько представляла "Радикальну партію", а її чоловік Анатолій Гунько фігурував у скандалі з незаконною роздачею землі у Броварах.

Екстремальне засідання

Засідання 27 квітня проходило неспокійно: спочатку депутати марно намагалися потрапити до сесійної зали, але двері так і залишилися замкнені, в іншій залі, куди їх таки пустили, під час голосування вимкнулося світло.

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Оскільки голосування було таємним, без електронної системи, то відсутність електрики не завадила: кожен депутат заповнював бюлетень в кабінці для голосування і потім кидав його в урну.

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Наталія Гунько була єдиним кандидатом на посаду голови облради, її кандидатуру підтримали також "За майбутнє" і "ЄС", які своїх представників що не висували.

За обрання нового голови проголосували 58 із присутніх 60 депутатів.

Нагадаємо, у вівторок, 27 квітня, депутати 59 голосами з 60 на закритому засіданні зняли з посади голову Київської обласної ради Олександра Склярова.

Ми також писали, що під час засідання в Херсонській облраді побилися депутат від "Європейської солідарності" Сергій Хлань і депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Єгор Устинов.

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