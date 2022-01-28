Боротьба за Сирець продовжується! Першого заступника Кличка викликали на допит

Першого заступника мера Києва Миколу Поворозника 28 січня викликали на допит. Розгляд проходить у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в Facebook.
"Виконую свої процесуальні обов’язки в повній мірі. Щойно завершився допит. Продовжую відстоювати позицію міста та містян. Спільно збережемо сквер на Сирці", – написав він.
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Першому заступнику голови КМДА вручили підозру
- Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили 25 січня підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
- За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".
"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело покинуту територію в порядок, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер", – написав він.
- У 2009 році ділянку було передано апарату РНБО України у постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
- Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище.
- Микола Поворозник має намір відстоювати свої права у суді.