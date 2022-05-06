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Чи буде комендантська година у Києві 9 травня: Кличко відповів

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 травня, 17:02
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Мер столиці нагадав про правила воєнного часу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вводити комендантську годину в Києві та області 8-9 травня військове командування поки що не планує, однак не варто забувати про небезпеку обстрілів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Він нагадав про правила поводження в період воєнного стану, зокрема про заборону відвідувати ліси та парки.

Місто цими днями жодних заходів проводити теж не буде, оскільки під час воєнного стану масові заходи заборонені, нагадав Кличко. За його словами, якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку.

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Також у ці дні буде посилено патрулювання у місті, охорона громадського порядку.

"Звертаюся до киян: Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Бо в багатьох із них досі працюють піротехніки", — написав він.

Кличко закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу слідувати в укриття. Він попередив, що найближчими днями висока ймовірність ракетного обстрілу в усіх регіонах України.

Небезпека 9 травня

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

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9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих ДНР та ЛНР, повний контроль над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.

Крім того, російські окупанти до 9 травня намагатимуться захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу продовжуються безперервні штурми та бої.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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