Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Чернишов може відмовитися від крісла Кличка. Чому?

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ
19 серпня, 06:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Сегодня" має в своєму розпорядженні інсайд про те, хто може замінити боксера-суперважкоатлета на посаді голови КМДА
Віталія Кличка на посту мера можуть замінити на Олексія Чернишова / Колаж "Сегодня"
Віталія Кличка на посту мера можуть замінити на Олексія Чернишова / Колаж "Сегодня"

На цьому тижні в Києві активно обговорювали можливе зміщення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка. Згідно з отриманою "Сегодня" інформації, це крісло може дістатися міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову. Однак є ймовірність, що міністр може і відмовитися.

Реклама

У тому, що сам Чернишов захоче поміняти крісло міністра на посаду столичного градоначальника, сумніваються політологи. Все-таки в бюрократичній ієрархії міністр перебуває вище градоначальника. Однак і значення столичного регіону не можна применшувати.

Читайте також:

"Тут справа така. Якщо партія скаже "Треба!", то комсомол, а в цьому випадку, міністр відповість -" Є! "- каже політолог Володимир Фесенко. – Насправді статус і вплив керівника КМДА не менш серйозні, ніж посада міністра. Це шанс для Чернишова вийти під софіти і продемонструвати свої можливості як керівника столичного рівня".

Читайте також:

До речі, поки Олексій Чернишов не підтверджує інформацію про те, що його кандидатуру розглядають як майбутнього главу КМДА.

Реклама

Нагадаємо, що Віталій Кличко вважає, що центральна влада чинять на нього тиск. Він навіть одного разу заявив, що такого не було навіть при Януковичі.

Нині мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко заявляє, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб, що також є тиском на нього.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти