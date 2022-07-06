Наскільки у Києві брудне повітря і як на це вплинула війна – думка КМДА

Олександр Возний, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА розповів нам про основні причини забруднення повітря у столиці та дав пораду, де шукати достовірну інформацію

Київ час від часу потрапляє у рейтинги міст з брудним повітрям . Тривожні новини щодо підвищеної концентрації шкідливих речовин у небі над столицею турбують усіх громадян. Сайт "Сегодня" з'ясовував чи справді повітря у місті забруднене, і як жителям мегаполісу отримувати достовірну інформацію про його стан.

В управлінні екології та природних ресурсів КМДА зазначають, що за станом повітря у Києві стежать кілька установ. Вони проводять виміри атмосферного повітря та регулярно інформують про це мешканців.

Контроль із боку держави

З 1960-х років минулого століття контролем за станом повітря у Києві займаються співробітники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. У Києві розміщено 16 стаціонарних постів контролю якості повітря.

"Обладнання, яке встановлено на цих постах, працює ще з 80-х років минулого століття. Проби повітря проводять 3-4 рази на день. На пост приїжджає співробітник обсерваторії та забирає колбу із пробами повітря. Везе і здає її до лабораторії, де проводиться аналіз. Тільки після цього результати публікуються на сайті обсерваторії", – розповідає сайту "Сьогодні" начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Контроль із боку міста

Також за станом повітря у Києві стежить міська автоматична система контролю.

"Це система, яка складається з автоматичних датчиків. Вони щохвилини роблять проби повітря, аналізують їх і зберігають інформацію на сервері. Кожен мешканець Києва, зайшовши на сайт нашого управління, може у режимі реального часу побачити стан повітря у своєму районі. Або поцікавитись динамікою стану повітря протягом дня, тижня та місяця", – запевняє Олександр Возний.

Він додає, що обладнання, яке використовується в автоматичній системі, аналогічне тому, що працює в столицях Європи – Лондоні, Берліні, Парижі. Це сучасне обладнання, яке виключає помилки, – працює автоматика.

"Через різну технологію відбору проб повітря і виникають відмінності в даних між міською системою та державною. Автоматична система моніторингу повітря більш надійна та інформативніша. На даний момент у нас працюють 5 високоточних станцій щодо вимірювання якості повітря. По одній станції у Дарницькому та Дніпровському районах. Дві у Подільському та одна у Шевченківському районі. Інформацію про місце розташування станцій та їх показники можна переглянути на сайті нашого управління", – зазначає Олександр Возний.

Де дізнаватись точну інформацію?

Крім того, на додачу до високоточних пунктів наприкінці минулого року в усіх районах Києва було розміщено 46 компактних індикативних датчиків. Сьогодні дані з усіх міських пунктів моніторингу у зручному форматі виводяться у додаток "Київ цифровий".

"Я закликаю громадян стежити за якістю стану повітря у "Києві Цифровому". В автоматичному режимі ви побачите розташування кожного датчика. Вони покривають майже все місто. Датчики встановлені не лише в місцях, де скупчується транспорт – мости, транспортні розв'язки, шляхопроводи, а й у зелених зонах біля водних об'єктів. Це робиться для того, щоб ми мали повну картину про стан повітря у Києві і як він змінюється", – запевняє Олександр Возний.

Чи варто довіряти ботам?

Багато жителів столиці часто користуються інформацією про стан атмосферного повітря в Києві за допомогою різних роботів. Датчики встановлюють на балконах житлових будинків, а показники транслюються на сайт.

"Потрібно розуміти, що дані датчики вимірюють якість повітря лише за одним показником – частинок пилу PM2.5. Інші показники, такі як: діоксид азоту, діоксид сірки, діоксид вуглецю, формальдегід, сірководень – ці датчики не вимірюють. Орієнтуватися з їх показники, м'яко кажучи, помилково. І тим більше не коректно складати рейтинг із забрудненості повітря лише за одним показником", – вважає Олександр Возний.

Війна очистила повітря Києва

Він підтверджує, що основний забруднювач повітря у Києві – це автотранспорт. І стан повітря гірший біля великих транспортних розв'язок і мостів, де накопичується велика кількість автомобілів. До 80% шкідливих речовин потрапляє у повітря Києва від автотранспорту.

"З початком бойових дій під Києвом, коли люди почали масово залишати столицю, наша система продовжувала працювати щодня, аналізувати якість повітря та зберігати її на сервері. Ми спостерігали як різко очищується стан повітря, пропорційно до зменшення кількості автомобілів. У березні та квітні ми мали показники не просто чистого повітря, а дуже чистого. При цьому всі комунальні підприємства, наприклад, теплоелектростанції працювали у штатному режимі", – розповідає начальник. управління екології та природних ресурсів КМДА.

Олександр Возний наголошує, що повітря не було постійно чистим у столиці. Особливо коли під Києвом велися жорстокі бої і виникали масштабні пожежі після ракетних ударів.

"Коли велися бойові дії на околицях Києва, біля Гостомелю, Ірпеня, Бучі – там горіли будинки, ліси, сміттєзвалища. У Києві фіксувалася задимленість і перевищення забруднюючих речовин", – зазначає Олександр Возний.

Хто несе відповідальність?

Чиновник каже, що зараз найпростіший спосіб оперативно перевірити інформацію про стан повітря у Києві – встановити додаток "Київ цифровий".

"У режимі онлайн ви бачитимете достовірну інформацію про стан повітря у своєму районі. Містом розміщено достатню кількість датчиків. Люди можуть за два натискання на мобільному – отримати повну картину про стан повітря у своєму районі", – пояснює Олександр Возний.

У той же час він не виключає, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у певних місцях фіксуються перевищення за певними показниками. Після повернення киян у місто на автотранспорті знову спостерігається невелике збільшення продуктів горіння в атмосферному повітрі.

"На якість повітря можуть впливати і погодні умови – відсутність вітру, низький атмосферний тиск сприяє зависанню забруднюючих речовин та не дає їм можливості розсіюватись. Таке також можливо. Але якщо у вас є сумніви, ви можете зайти на автоматичну систему моніторингу стану повітря та переконатися, що реально відбувається у місті. Ми, до речі, працюємо за новими методиками, визначеними постановою Кабміну і несемо відповідальність за цю інформацію", – додає Олександр Возний.

Як змінити ситуацію?

До війни у Києві все частіше звучала ідея про обмеження транспортних потоків, збільшення велосипедного транспорту та будівництво нових веломаршрутів, навіть обговорювалася ідея запровадження платного в'їзду до центру міста для приватного автотранспорту. Такі заходи вживаються у багатьох європейських містах.

"Ми продовжуємо працювати у цьому напрямку із нашими колегами з департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Думаю, що всі ці заходи впроваджуватимемо, але вже після нашої перемоги над ворогом. Зазначу, що на даний момент кількість транспорту в Києві значно нижча, ніж перед війною. Вона менша на 30-40% попри те, що люди активно повертаються до міста. І якість повітря у Києві зараз хороша, вона відповідає всім нормам", – пояснює Олександр Возний.

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