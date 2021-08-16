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Тиск на нього і місцеву владу. Кличко відповів на "велику чистку" столичних КП

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 20:00
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Глава міста зазначив, що обшуки, які йдуть кілька останніх місяців – систематичний тиск
Кличко вважає, що всі пов'язані з КП справи - політично мотивовані. Колаж "Сьогодні"
Кличко вважає, що всі пов'язані з КП справи - політично мотивовані. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб. Він вважає, що всі справи, за якими приходили з перевіркою – тиск на нього і місцеву владу.

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Про це глава міста сказав в своєму відеозверненні.

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"Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва", - сказав він.

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Крім того, мер підкреслив, що обшуки проводять, щоб дискредитувати столичну владу і його.

"Робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", – додав Кличко.

Обшуки в комунальних підприємствах

Останні кілька місяців правоохоронці часто навідуються в столичні КП з перевірками. Обшуки пройшли в "Спецжитлофонд", "Київміськсвітло", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА і ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці – в матеріалі "Сьогодні" .

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