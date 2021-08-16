Тиск на нього і місцеву владу. Кличко відповів на "велику чистку" столичних КП

Глава міста зазначив, що обшуки, які йдуть кілька останніх місяців – систематичний тиск

Кличко вважає, що всі пов'язані з КП справи - політично мотивовані. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб. Він вважає, що всі справи, за якими приходили з перевіркою – тиск на нього і місцеву владу.

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Про це глава міста сказав в своєму відеозверненні.

"Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва", - сказав він.

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Крім того, мер підкреслив, що обшуки проводять, щоб дискредитувати столичну владу і його.

"Робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", – додав Кличко.

Обшуки в комунальних підприємствах

Останні кілька місяців правоохоронці часто навідуються в столичні КП з перевірками. Обшуки пройшли в "Спецжитлофонд", "Київміськсвітло", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА і ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці – в матеріалі "Сьогодні" .

Останні перевірки:

Київська міська прокуратура провела обшуки в КП "Київводфонд". Співробітників підозрюють у розкраданні 7 млн грн державних коштів, які виділили на ремонт громадських туалетів.

8 липня ДБР провели обшуки в головному офісі "Київводоканалу". З перевіркою нагрянули у справі "щодо об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства".

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