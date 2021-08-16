Тиск на нього і місцеву владу. Кличко відповів на "велику чистку" столичних КП

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб. Він вважає, що всі справи, за якими приходили з перевіркою – тиск на нього і місцеву владу.
Про це глава міста сказав в своєму відеозверненні.
"Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва", - сказав він.
Крім того, мер підкреслив, що обшуки проводять, щоб дискредитувати столичну владу і його.
"Робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", – додав Кличко.
Обшуки в комунальних підприємствах
Останні кілька місяців правоохоронці часто навідуються в столичні КП з перевірками. Обшуки пройшли в "Спецжитлофонд", "Київміськсвітло", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА і ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці – в матеріалі "Сьогодні" .
Останні перевірки:
- Київська міська прокуратура провела обшуки в КП "Київводфонд". Співробітників підозрюють у розкраданні 7 млн грн державних коштів, які виділили на ремонт громадських туалетів.
- 8 липня ДБР провели обшуки в головному офісі "Київводоканалу". З перевіркою нагрянули у справі "щодо об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства".
Інші новини України та світу дивіться у випуску "Сьогодні":